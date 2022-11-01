Карина Ляникова, куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»: Как научиться видеть и любить архитектурный авангард

1 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Томск известен своей деревянной архитектурой с резными наличниками, благодаря которой город выглядит очень камерным и уютным. Совсем другим представляется Новосибирск — мегаполис, полный массивных серых зданий, четких линий и пугающей правильности форм. Но в этом кроется свое очарование.

Вместе с куратором проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Кариной Ляниковой разбираемся, в чем красота и особенность архитектурного наследия Новосибирска, причем тут конструктивизм и почему важно о нем говорить.

Ново-Сибирск. Конструктивизм!

Интервью с экспертом из Новосибирска Кариной Ляниковой в Первом музее славянской мифологии, где в середине сентября проходила Сибирская школа волонтеров «Том Сойер Фест». Фото: Серафима Кузина

Карина Ляникова приехала в Томск из Новосибирска по приглашению прошедшей этой осенью школы волонтеров «Том Сойер Фест» в качестве эксперта. Тема ее лекции звучала так: «Конструктивизм как основа для проявления волонтерской активности, самозанятости, социального предпринимательства и бизнеса. Самые яркие российские примеры».

Уже 2,5 года Карина курирует проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», который направлен на популяризацию конструктивистской архитектуры среди горожан и осмысление эпохи авангарда. О своей работе девушка рассказывает очень увлеченно, поэтому мы решили подробнее узнать у нее об инициативе новосибирцев и том, как они заботятся о сохранении культурно-исторической памяти своего города:

— Новосибирск — сложный город в плане культурного наследия. Например, Томск известен своей деревянной архитектурой, сама ценность этих строений очевидна как для горожан, так и в целом для туристов. Многие специально приезжают в Томск, чтобы посмотреть именно на них. А в Новосибирске совсем не так. Тезис, что в Новосибирске есть архитектурное наследие, у многих вызывает, мягко говоря, удивление, — считает Карина Ляникова куратор проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!».

Из-за того, что Новосибирск сравнительно молодой город, кажется, что в нем совсем немного памятников истории и культуры. На самом деле это впечатление обманчиво. На фоне других российских городов Новосибирск заметно выделяется обилием конструктивистской застройки, популярной в 20-30 годы прошлого века, в период, когда происходило стремительное развитие города. Поэтому часть его исторических строений выполнена именно в этом стиле. Сейчас их насчитывается порядка 200. Для сравнения: в Омске, который не менее активно застраивался в это же время, на данный момент — около 50 конструктивистских зданий.

— И для московских коллег, и для коллег из Екатеринбурга, и для архитекторов внутри Новосибирска — для всех абсолютно очевидно, что конструктивизм — это ценность, и в профессиональном сообществе об этом говорят, — поясняет Карина. — Но для обычных горожан, скорее всего, конструктивизм — что-то непонятное. Поэтому наш проект в первую очередь направлен не на создание туристических продуктов, не на реставрацию — это все последующие этапы — а на популяризацию этого наследия среди людей, чтобы сначала человек научился узнавать, находить и идентифицировать такие объекты.

Карта новосибирского конструктивизма Фото: Ново-Сибирск. Авторская карта

...А началась история «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» в 2015 году, когда Карина еще училась в школе и совсем не думала ни о каких «-измах». Тогда ее коллеги — Евгений Дубровин, руководитель проекта, Владимир Сорокин, научный руководитель, историк, музеолог, и Антон Гашенко, художник, ныне декан Новосибирского государственного университета архитектуры, создали рисованную авторскую карту центра Новосибирска по самым известным достопримечательностям. Им так понравилось рисовать карты, что потом они сделали еще одну, но уже по менее известному району Новосибирска — Кировскому, и задумались над новой идеей:

— Не помню точно, то ли Владимир, то ли Антон, то ли они оба сразу предложили сделать карту по конструктивизму, ведь что еще рисовать в Новосибирске, как не конструктивизм. Евгений тогда отнесся к идее скептически. Но тем не менее доверился коллегам, и они нарисовали авторскую карту, где было 42 объекта конструктивизма. Карта получилась, понятное дело, больше не для ориентирования по ней, а как сувенирная продукция, — рассказывает девушка.

Тогда стало ясно, что конструктивизм интересен людям, о нем хотят узнать, его хотят увидеть. И, вдохновившись этим архитектурным направлением, авторы рисованной карты при поддержке фонда Потанина в 2019 году придумали проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», который включал не только создание сувенирной продукции, но и разработку экскурсионных маршрутов, выставок, лекций, мастер-классов.

— Я попала в команду после участия в проекте «Сфера влияния». Тогда меня заметили несколько людей и пригласили поработать в три разные компании. Но по ряду причин победил проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Меня попросили организовать событие совместно с движением «Бегущий город» — это городские архитектурные квесты — я была должна сделать такой квест по теме конструктивизма и авангарда. Пришла я в проект просто как организатор события, меня в тот момент конструктивизм никак не трогал, тогда я видела в этом только момент приложения своих компетенций, получение опыта, — рассказывает Карина о том, как стала частью команды «Ново-Сибирск. Конструктивизм!».

Открытки проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» Фото: Серафима Кузина

Но работая над организацией этого мероприятия, Карина успела напитаться информацией и смыслами. Постепенно погружаясь в тему, научилась понимать и чувствовать архитектуру конструктивизма так, что по итогу решила остаться.

Сейчас она практически полностью курирует проект, занимается его продвижением в социальных сетях, сувенирной продукцией, подготовкой различных мероприятий и выставок, а в ноябре прошлого года вместе с командой они провели первый фестиваль-лабораторию «Конструктивизм. Здесь!», у которого есть своя отдельная история.

Даешь конструктивизм!

Карина Ляникова. Фото для конкурса «Фотоавангард», 2020 г. Фото: проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

Бытует мнение, что конструктивистская архитектура характерна для столичных городов. Подобный стиль можно встретить в Москве, Питере, Екатеринбурге.

— Я не очень люблю концепцию того, что «Новосибирск — столичный город», хотя по сути, это даже не фигура речи. В Новосибирск дважды переносили столицу Сибири, а активно развивающийся в то время конструктивизм как будто закрепил этот статус. Но в рамках нашего проекта нам было важно показать, что это архитектурное направление — не только центральное, столичное явление, оно и на периферии тоже имеется. Поэтому в 2021 году мы сделали фестиваль «Конструктивизм. Здесь!» с пешими экскурсиями по разным частям города, где знакомили слушателей с архитектурой конструктивизма, — рассказывает наша собеседница.

Концепция фестиваля была в том, чтобы сделать музей-навигатор с центральной площадкой, куда бы человек мог прийти и составить вместе с организаторами свою индивидуальную программу в зависимости от интересов. Такой начальной точкой притяжения было здание ГосЭнергоСиндиката, выполненное в стиле конструктивизма.

Объект культурного наследия конструктивизма — здание ГосЭнергоСиндиката, ул. Максима Горького, 64 Фото: vk.com

— Мы очень долго искали центральную площадку. И тут наша знакомая — архитектор Мария Дерябина, руководитель архитектурного бюро «Формат Проект», предложила их офис. Мы очень удивились, но потом оказалось, что из-за конфликта с собственниками в нем было отключено электричество, отопление и водоснабжение, понятно, что архитекторы в таких условиях работать не могу. А мы стали, потому что место очень классное — с большими панорамными окнами и высокими потолками почти под пять метров, да еще и в стиле конструктивизма, — говорит Карина Ляникова.

Несмотря на то, что здание фактически было лишено современных благ, организаторам удалось выйти из ситуации — подключали генератор, чтобы были свет и тепло, заказывали 19-литровые бутыли с питьевой водой и даже топили снег, чтобы получать воду для бытовых нужд.

— Сначала мы думали, что наш фестиваль продлится одни выходные, но потом посчитали и выяснили, что цена консервации этой площадки намного выше того, если бы фестиваль проходил месяц. Тогда было решено «фестивалить» каждые выходные в течение всего ноября. Мы проводили различные мероприятия в какой-то одной точке на периферии — читали лекции, устраивали мастер-классы, экскурсионные программы и шумовой оркестр, — отмечает организатор фестиваля. — Не могу сказать, что это стало настолько знаковым событием для города так, чтобы перекрывали все дороги, но всё равно! Лет 10 назад мало у кого возникала мысль пойти на экскурсию по своему городу, а сейчас прогулки проводят музеи, наш проект, много других частных гидов. Люди приходят, причем это не проезжие туристы, а простые горожане, которым интересно узнать что-то о своем городе. И это, конечно, радует, значит, мы движемся в правильном направлении.

Пешие прогулки были посвящены символам новосибирского конструктивизма, его наследию в Заельцовском и Первомайском районах, а также выдающимся архитекторам-конструктивистам. Кроме того, посетителям рассказывали не только об архитектуре города, но и о моде, литературе, поэзии и других сферах жизни, на которые повлияло авангардное течение.

Конструктивизм как стиль жизни

Жилой комплекс «Динамо» (Красный проспект, 28). Центральный район Новосибирска. Архитекторы: Б. А. Гордеев, С. П. Тургенев, Н. В. Никитин. Был построен в начале 1930-х годов. Фото: CC BY-SA 4.0

С теоретической точки зрения, конструктивизм — это только одна из школ архитектурного авангардного течения, зародившаяся в начале XX века в СССР и отличающаяся монолитностью внешнего облика.

— На самом деле у нас в России все чудесно с конструктивизмом. В целом русский авангард внес значительный вклад в мировую культуру: в архитектуру, живопись, литературу, музыку. Например, Малевича все знают, Кандинского все знают — это тоже авангард, только живописный, так скажем. Но, конечно, если мы говорим про сохранность, то здесь не все так прекрасно, как хотелось бы. Считается, что Новосибирск — один из самых лучших городов по степени сохранности конструктивизма. Это обманчивое суждение. Просто до нас конструктивизм дошел чуть-чуть позже, чем в других городах — таких, как Екатеринбург и Москва, — считает Карина. — И еще у нас не то, что бы много более старых памятников, нуждающихся в сохранности. Условно, в Екатеринбурге есть абсолютно разная архитектура, и деньги на сохранность объектов распределяются между всеми, а в Новосибирске особо не на что распределять. К тому же часть памятников конструктивизма функционируют до сих пор — это, например, Оперный театр или Госбанк. Их владельцы следят за своими зданиями, поэтому они выглядят приемлемо.

Среди любимых новосибирских зданий в стиле конструктивизма девушка называет уже упоминавшийся ГосЭнергоСиндикат и Дом «Аэрофлота» голубого цвета:

— Вообще конструктивизм многие не любят, потому что считают, что он весь серый. На самом деле, это не так. Некоторые здания действительно перекрашивали в серый цвет, потому что это удобнее, экономичнее, не пачкается. Но изначально конструктивистская застройка была цветной. У нас в Новосибирске есть самый известный памятник конструктивизма — Дом с часами, изначально он был персиковым, а первая крупная поликлиника — темно-зеленая (сейчас, правда, ее первоначальный облик пытаются восстановить). Как раз за цвет я очень люблю Дом «Аэрофлота». Он какой-то компактный, чисто эстетически для меня занятный. И еще очень мне нравится здание Химико-технологического колледжа имени Менделеева в виде корабля, который на тебя плывет. Создается очень классное впечатление.

Дом с часами — самый известный памятник конструктивизма в Новосибирске, находится на Красном проспекте, 11. Первоначально был окрашен в персиковый цвет. Здание имеет два галерейных блока с ленточным остеклением, башню с вертикальными витражами лестничной клетки, угловые балконы — как элемент «функциональной рациональности». Жилой комплекс стал отражением идеи дома-коммуны и авангардной архитектуры тех времен. Построен в 1934 году. Фото: vk.com

Первая крупная новосибирская поликлиника 1928 года на ул. Серебренниковской, 42 Фото: vk.com

Здание крайисполкома на Красном проспекте, 18. Построено в 1933 году. Является сибирским братом дома Наркомата земледелия в Москве. Фото: vk.com

При возможности, Карина рекомендует посетить Центр авангарда в Москве на Шаболовке. Даже внешне это здание очень выделяется среди других построек. До недавнего времени оно было желтого цвета. Но глава Центра, куратор и историк авангарда Александра Селиванова, тоже решила вернуть ему изначальный вид и перекрасить фасад в молочный цвет с красными и серыми элементами. Как отмечает Карина, сейчас здание выглядит очень стильно, особенно ей нравится сочетание цветов и то, как форма ложится на цвет, но, к сожалению, ее мнение не разделяют жители Москвы — многие были против таких непривычных изменений.

На вопрос, что такое конструктивизм в архитектуре — Карина отвечает просто:

— Конструктивизм — это во многом про стиль жизни. Это первая застройка, при которой архитекторы стали конструировать не внешние фасады, а жизни человека в этих зданиях. Для них было важно рассчитать, особенно если мы говорим про жилые дома, сколько человеку нужно времени, чтобы одеться, умыться, даже сколько необходимо сантиметров, чтобы потянуться после сна. Архитекторы рассматривали человека не как индивидуума, а как такую маленькую капельку в большой реке. Исходя из того, как эта «река» течет внутри здания, архитекторы и делали форму помещения. В конструктивизме всегда во главе угла лежит функция и только под влиянием этой функции выводится форма, — объясняет она.

От конструктивизма к Музею секса

Карина Ляникова уверена — конструктивизм в Новосибирске необходимо популяризировать среди горожан Фото: Серафима Кузина

Основным проектом, над которым сейчас работает Карина, является «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», но от него уже отпочковались несколько самостоятельных подпроектов — например, выставка Музей секса, по которой Карину знают даже больше, как она сама говорит:

— Почему-то все меня считают руководителем Музея секса, хотя изначально это вообще не моя идея, просто волею судеб мне пришлось ее реализовывать. На самом деле, в 2021 году нам нужно было что-то сделать на музейную ночь. Очевидной была мысль создать музей конструктивизма, но нам казалось это немного скучным. Хотелось придумать что-то интересное, хулиганское. И тогда Владимир Николаевич Сорокин (доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии НГПУ, магистр наук Университета Роберта Гордона, член ВООПиК) предложил Музей секса. Я вообще не поняла эту историю, но мы начали делать, и в итоге все получилось неплохо.

Изначально мероприятие планировали провести в здании самого старого сексшопа в Новосибирске — «Казанова», который находится в Доме с часами. Но меньше, чем за день до открытия экстренно пришлось переносить все в другой филиал магазина.

— Мы любим проводить такие мероприятия, чтобы место было связано с темой, поэтому в качестве площадки и выбрали самый известный и самый старый сексшоп в Новосибирске, который сам по себе уже является музеем. Наш задача была в том, чтобы рассказать в историческом контексте про отношения полов, о секс-символах прошлого, про «стакан воды» и желтые билеты. Это, конечно, фан, но все же образовательный, об эпохе авангарда. Начали готовить программу, после запуска анонса буквально за час у нас набралось 300 регистраций. Но меньше, чем за сутки нам пришлось перенести все в другой филиал «Казановы», потому что жители Дома с часами, скажем так, были против подобных мероприятий, — вспоминает Карина. — Как назло, у этих 300 зарегистрировавшихся мы не брали номера телефонов, поэтому на входе нам пришлось разворачивать людей и направлять их по новому адресу. Там, конечно, было хуже тем, что пропускная способность была значительно меньше. Если, условно, в Доме с часами можно было [одновременно] разместить до 30 человек, то новая площадка вмещала 15-25 человек, и то — уже стоя. Но тем не менее к нам в музей выстроилась огромная очередь. Я читала одну и ту же лекцию 26 раз подряд, до сих пор не понимаю, на каком адреналине я это сделала, но мы тогда попали во все новости и даже что-то заработали. Это был фурор.

Карина читает лекцию на первой выставке Музея секса Фото: «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

По мнению Карины, успех Музея оказался обусловлен тем, что на тот момент у организаторов уже был опыт разговора с аудиторией на эту тему. Они проводили цикл лекций про отношение к сексу в разные эпохи, начиная с дореволюционного периода и заканчивая современностью.

— Сначала были лекции «Про это…», потом Музей секса первый. Прошел год и стало очевидно, что надо делать Музей секса второй. Нам повезло. Мы договорились с командой лофт-парка «Подземка», что в этом году проведем Музей секса в их новом арт-пространстве «Цоколь», по сути, представляющем из себя подвал на 800 квадратных метров. Помещение идеально подошло, потому что там есть катакомбы, имеющие круговую систему. Изначально я задумывала круговую структуру экспозиции, и здесь получилось ее воплотить, — рассказывает организатор Музея секса.

Пространство было очень колоритным. Человек заходил в музей через так называемый портал — мост внутри подвала, подсвеченный неоновым светом. Перейдя его, он оказывался в основном экскурсионном зале, состоящем из пяти комнат, в каждой из которых была представлена экспозиция одного исторического периода. После просмотра всех экспонатов, посетителю предлагалось ответить на вопрос: какая ваша самая потаенная фантазия? Тут же можно было прочитать ответы других людей на баннере. Далее посетители могли пойти в лекционный зал. Среди спикеров были замдиректор Музея Новосибирска Константин Голодяев, культуролог и создатель Интегрального музея-квартиры Академгородка Анастасия Близнюк, сексолог магазина «Казанова» Татьяна Чернякова.

— Когда я составляла программу, думала, что лекционная часть будет каким-то придатком ко всему остальному, но она оказалась настолько популярна, что люди оставались на две, три, четыре лекции. Мне было очень приятно, когда ко мне подходили со словами: «Вау, я даже не знал, что на тему секса можно положить столько контекстов», — говорит Карина.

Экспозиция Музея секса в 2022 г. Фото: Александр Ощепков, ngs.ru

Слушателям рассказывали о «12 половых заповедях», «новой женщине», эволюции средств контрацепции, а также о механизмах государственного вмешательства в интимные дела своих граждан. Запоминающимся моментом, конечно, стало то, как первой тысяче человек на входе организаторы выдавали презерватив, стоимость которого примерно равнялась стоимости билета:

— Это не просто рекламная интеграция: раньше, в 90-е годы, вход в сексшоп был всегда платный. Человек платил, заходил, и дальше — если ты ничего не покупал, то тебе либо возвращали эту стоимость, либо давали презерватив. Мы решили обыграть этот исторический факт, поэтому на входе выдавали посетителям презервативы, что тоже вызвало недоумение общественности.

В этом году Музей секса не был принят в официальную программу музейной ночи. Новосибирские СМИ выходили с заголовками типа «секса не будет». Как считает Карина, благодаря этой шумихе проект дополнительно прославился:

— Наверное, если бы мы просто попали в программу, и все, то человек 1800 к нам пришло бы, а тут только по билетам музей посетили 2300 человек. По цифрам мы даже обогнали Музей смерти. Просто тема оказалась такой возбуждающей, интересной, к ней сложно относится ровно. Изначально я была готова к тому, что будет много негатива, и он, конечно, был, но мало, в основном, люди были в хорошем настроении, ко всему относились с улыбкой, — говорит Карина. — Мы себя позиционировали как историческую и культурную составляющую жизни города, пытались создать такую атмосферу, чтобы тема не сильно давила на посетителей. Мне кажется, самая ужасная вещь для такого музея — это сделать его пошлым.

Карина Ляникова в Томске Фото: Серафима Кузина

Помимо этого, с недавнего времени Карина выступает в роли лектора с темой «Вкус авангарда: как отношение к еде меняет эпоху». Ей нравится изучать историю через повседневные, знакомые всем вещи и процессы — еду, танец, сигареты, секс, потому что, по мнению девушки, это намного ближе к жизни, чем та же архитектура, которую нужно сначала научиться понимать.

В планах Карины Ляниковой создать цикл лекций, рассказывающий об эпохе авангарда через призму привычных предметов, возможно, даже выпустить их в виде подкастов. А также продолжить работу над проектом «Ново-Сибирск. Конструктивизм!» и организовать еще как минимум один Музей секса. Говорит, что хочет для него придумать что-то совершенно новое и необычное.

Текст: Алёна Попова

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