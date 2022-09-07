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Волонтеры «Том Сойер Фест» со всей России приедут в Томске для обмена опытом

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На следующей неделе, с 16 по 18 сентября, в Томске пройдет Сибирская школа «Том Сойер Феста». Впервые на территории региона волонтеры и эксперты из разных объединений встретятся, чтобы поделиться опытом работы с историческим наследием, сообщают организаторы мероприятия ТРОО «Центр сохранения исторического наследия» (юридически оформившийся «Том Сойер Фест Томск»).

«Это событие объединит людей, которые любят город не только на словах! Понакомимся с активистами из разных городов, послушаем специалистов в сфере урбанистики и менеджмента культурного наследия», — говорится в сообщении.

В школе примут участие:

Гостей и участников мероприятия ждут экскурсии, мозговой штурм «Метро Сибири», тематические блоки «Наследие и экономика» и «Волонтёры меняют мир», воркшопы, лектории и мастер-классы. Посетить мероприятия могут все желающие по предварительной регистрации по ссылке.

Школа стартует 16 сентября в 16.00 на Воскресенской горе около Музея истории Томска по адресу: ул. Бакунина, 3. На открытии пройдет награждение волонтёров и участников фестиваля «Окно в живую традицию» и культурно-развлекательная программа.

Мероприятие организованно ТРОО «Центр сохранения исторического наследия» (юридически оформившийся «Том Сойер Фест Томск») при поддержке Фонда президентских грантов и Администрации города Томска.

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