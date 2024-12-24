Утром в Томске загорелся автобус

24 декабря 2024 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня утром, 24 декабря, в Томске на ул. Кутузова загорелся автобус, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 7.38. До прибытия сотрудников МЧС из транспортного средства эвакуировались 10 человек.

В результате пожара обгорели моторный отсек, салон автобуса, лопнуло остекление.

Пострадавших нет.

На месте работали 10 человек и две единицы техники.



Причина возгорания устанавливается.

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