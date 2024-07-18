Дом купца Хромова. Кто сегодня живет в здании на Никитина, 11?

18 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Деревянный двухэтажный дом на Никитина, 11 в Томске не выделяется богатым декором и сложностью архитектурных форм. Но свое место в истории города он заработал буквально со дня постройки.

Сегодня хозяйка квартиры на втором этаже, искусствовед Ирина Евтихиева, бережно хранит память о тех, кто жил в этом здании 150 лет назад. В середине XIX века оно целиком принадлежало купцу и золотопромышленнику Семену Хромову, имя которого связано с легендой о старце Федоре Кузьмиче.

Мы побывали в гостях у Ирины Александровны и узнали историю ее старинного дома.

Дом на Никитина, 11 Фото: Серафима Кузина

Искусствовед и известный эксперт по сибирской иконописи Ирина Евтихиева уже более 30 лет занимается в Томске градозащитной деятельностью. В самые «горящие» годы, в начале 2000-х, она одна из первых заговорила о том, что томское деревянное зодчество нужно спасать от пожаров и поджогов, которые тогда охватили Томск. Именно активная позиция — её и других неравнодушных томичей — позволили на время остановить эту угрозу.

Сейчас Ирина Александровна по-прежнему следит за ситуацией с деревянными домами, хотя большая часть времени уходит на ее профессиональную деятельность. Одна из последних работ И. Евтихиевой — книга «Царице моя преблагая». Это первая в России научная работа по иконописным памятникам Сибири. Основу книги-каталога составили иконы Божией Матери из собрания Томского областного художественного музея, в котором Ирина Александровна работала много лет.

Ирина Евтихиева — градозащитница, сотрудник Томского областного художественного музея, искусствовед, исследователь жизни Федора Кузьмича. Фото: Серафима Кузина

А еще очень много времени она посвящает исследованию жизни одного из самых известных персонажей томской истории — старца Федора Кузьмича. О нем мы знаем благодаря запискам купца 2-й гильдии Семена Хромова, которые легли в основу вышедшей еще в XIX веке книги «Сказание о жизни и подвигах великого раба божия старца Феодора Кузьмича, подвизавшегося в пределах Томской губернии с 1837 года по 1864 год». Согласно легенде, святой старец есть не кто иной, как император Александр I, удалившийся от мира после инсценировки своей смерти.

— Святой Федор Кузьмич приехал с купцом Хромовым в 1858 году в Томскую губернию. Причем старца очень многие богатые купцы из других городов звали к себе на жительство, но с ними он не поехал, — рассказывает Ирина Евтихиева. — В Томске Хромов поселил старца в своем имении, но ночевал Федор Кузьмич не у него в доме, а в хлеву — месте, где держали домашних животных — там даже печи не было.

Фото: Серафима Кузина

Хромов заработал солидное состояние на золотых приисках, часть из которых в 1860 году продал золотопромышленнику Ивану Асташеву. В его собственности на тот момент находилось несколько деревянных домов по ул. Монастырской — в одном из них жил он сам, ныне это полуразрушенный дом на ул. Крылова, 26. Там-то в отдельной избушке-келье и жил старец Федор зимой. А летом он перебирался в Федоровку (сейчас эту часть города называют Хромовка).

Старинные фото из архива Ирины Александровны. В круглой рамке слева — портрет Хромова. Фото: Серафима Кузина

Подробнее об истории дома на Крылова, 26 и его тяжелом положении можно почитать в нашем интервью с Ириной Евтихиевой от 2018 года. За прошедшие шесть лет ситуация не изменилась. Правда, 5 июля 2024 года возле дома за счет инвестора — АФК «Система» — открыли памятник Федору Кузьмичу. Планов по инвестированию в восстановление здания пока озвучено не было.

После смерти старца в 1864 году Хромов оставил свою усадьбу на Монастырской и переехал в деревянный дом на ул. Никитинской — современный адрес Никитина, 11 — где сейчас и живет Ирина Александровна. По ее словам, с 1960-х по 1990-е годы в этом доме проживала правнучка купца Хромова Евгения Александровна Благовещенская. С ней наша собеседница познакомилась как раз в девяностые, часто бывала у нее в гостях и так влюбилась в этот дом и его атмосферу, что решила, когда появилась возможность, туда переехать.

— В год смерти Федора Кузьмича Хромов получил благословение построить вот этот дом, а прежний дом отдать своей дочке. Уже в новом доме, где мы сейчас находимся, Хромов прожил 30 лет и здесь же он написал все свои записки о Федоре Кузьмиче. То есть, если бы не было Хромова, то и про Федора Кузьмича мы не знали бы вообще ничего, — отмечает Ирина Александровна.

На буфете в доме Евтихиевой хранится фотография правнучки купца Хромова Евгении Александровны (слева внизу) Фото: Серафима Кузина

В комнате, где когда-то писал свои заметки Хромов, теперь работает Ирина Александровна, а большая просторная гостиная, как и раньше, принимает гостей за деревянным столом. Наша собеседница признается, что хотела восстановить в этой квартире атмосферу старого купеческого дома:

— Здесь у нас окна, полы, обсады все подлинные. Это лиственница. Был огромный слой старой краски, мы ее содрали, почистили. Теперь здесь так, как изначально было при Хромове. Пол у нас тоже из лиственницы — плахи в ширину около 80 см, а толщиной не меньше десяти.

Фото: Серафима Кузина

Особое украшение гостиной — старинный буфет, доставшийся от Евгении Александровны, и книжный шкаф работы 1888 года из Томского императорского университета. На стене — портрет самого Хромова и фотография прадеда Ирины Александровны — священника Николая Евтихиева.

Старый книжный шкаф 1888 года Фото: Серафима Кузина

Справа фото прадедушки Ирины Александровны — священник Николай Евтихиев Фото: Серафима Кузина

Несколько лет назад в гостях у Ирины Александровны побывал главный художник-фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец. Тогда его стримы из дома Хромова в соцсетях знаменитого российского музея набрали огромное количество просмотров и откликов. Зрителей из разных городов и стран очаровала подлинная атмосфера старинного сибирского жилища и его хозяйка. Как отмечает Ирина Александровна, жить в таком месте с историей — одно удовольствие, а по комфорту здание ничуть не уступает современным многоэтажкам.

— Я много разговаривала с томичами, которые живут в деревянных домах, и я не знала среди них ни одного человека, кто хотел бы выехать из такого дома. Конечно, есть те, кто уезжали, но это делали те немногие, кому давали квартиры за написание разных писем, где говорилась, что «наш дом — развалюха». Но лично я таких не знаю. Зато я видела и вижу людей, которые хотят жить в деревянных домах и которые делают все, чтобы их не снесли. А почему они не хотят уезжать, и почему я не хочу уезжать — ответ очень простой: это мой дом. Я здесь уже живу много времени. А клетушка какая-то каменная — это совсем другое дело. Деревянный дом — он их, многие в нем родились, и, конечно, в человейниках после деревянного люди жить не хотят. Я хоть и не родилась в этом доме, но я хочу жить здесь, потому что я всю юность тут провела, у Евгении Александровны бывала в гостях, у меня тут сын вырос. И как все это и то, что обустраивалось мной, я могу оставить?! — объясняет Ирина Александровна.

Фото: Серафима Кузин

Сегодня в Томске хватает людей, которые отдают предпочтение жизни в деревянных домах. Пример этому — ситуация с необоснованным признанием аварийными деревянных домов из «списка-701» — на Войкова, 15а, Герцена, 9, Белинского, 17 и Красноармейской, 79. Там жильцы выступили против соответствующего решения межведомственной комиссии и готовы отстаивать свое право жить в исторических зданиях в центре города. После этого мэр Томска Дмитрий Махиня поручил назначить повторную экспертизу технического состояния этих зданий за счет средств городского бюджета. Недавно стало известно, что власти выбрали подрядчика для ее проведения.

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».