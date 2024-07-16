Компании из Питера и Тулы проведут повторное обследование аварийности четырех домов в Томске

16 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

В Томске определены подрядчики для повторной экспертизы деревянных домов из «списка-701», которые были ранее признаны аварийными. Ими стали ИП Шуруха М. А. из Санкт-Петербурга и тульское ООО ЭКЦ «Техэкспертиза», сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на районные администрации.

Напомним, речь идет о деревянных домах на ул. Красноармейской, 79, Белинского, 17, Герцена, 9 и Войкова, 15а, являющиеся ценной исторической застройкой. Ранее здания были признаны аварийными на основании экспертизы, которую представил региональный фонд капремонта. Однако жители этих домов оказались не согласны с этим решением. Поддержали их общественники и экскурсоводы Томска. После этого мэр Томска Дмитрий Махиня провел выездное заседание по объектам и осмотрел здания. По итогу встречи глава города поручил провести повторную экспертизу домов.

— По поручению мэра Томска все документы у нас наготове, сейчас пройдет процедура заключения контрактов, после этого эксперты сразу начнут обследование. Напоминаем жителям о просьбе помогать экспертам и пускать их во все помещения, которые требуется для проведения обследования, — сообщает администрация Кировского района.

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