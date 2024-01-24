Экскурсоводы Томска написали письма мэру и губернатору из-за признания ценных деревянных домов аварийными

24 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Томские экскурсоводы написали коллективное письмо мэру Томска Дмитрию Махине и губернатору Томской области Владимиру Мазуру в связи с признанием ценных деревянных домов по ул. Красноармейской, Белинского, Герцена, и Войкова аварийными.

В нем томские экскурсоводы просят представителей власти «обратить внимание на ситуацию» с домами» и «принять меры, чтобы ценная историческая застройка не превратилась в "заброшки"».

В тексте письма, в частности, говорится:

«Подобное решение вызывает наше искреннее недоумение и негодование. Если учесть, что это происходит в преддверии юбилея города, такое действие выглядит особенно странно. Совсем недавно жители города радовались наградам, присужденным городу, на выставке «Россия». Бренд «Изумрудный город» прозвучал на всю страну. Туристов пригласили в город. Теперь предлагается законсервировать дома, которые расположены на популярных туристических маршрутах. Дома эти, по отзывам жителей, находятся в пригодном для жизни техническом состоянии, хотя и нуждаются в ремонте.

Обращаем Ваше внимание, что три из указанных здесь зданий, расположены в историческом районе Елань. Туда привозят ВСЕХ туристов, которые приезжают в Томск. Елань - единственный из исторических районов города, где ещё сохранилась квартальная историческая застройка, которую не стыдно показать гостям. Там стоят дома, ставшие символами Томска: дом с жар-птицами, дом с драконом, дом с шатром, изумрудный дом (тот самый «замок», который обязательно показывают тем, кто приехал в «Изумрудный город»).

Адрес изумрудного дома, дома архитектора Хомича: ул. Белинского, 19. Как раз рядом с ним стоят дома с адресами: ул.Белинского, 17, ул.Герцена, 9. Вид памятника архитектуры, соседствующего с заколоченными заброшенными домами, вряд ли восхитит гостей Томска, и будет плохим подарком томичам к юбилею города.

Невнимание власти к вопросу сохранения исторического наследия приводит к утрате Томском его самобытности, что влечёт утрату интереса к городу самих томичей и снижение его привлекательности для туристов».

Как сообщила одна из подписанток письма, экскурсовод Дарья Павлова, на днях с этой инициативой выступила томский гид Любовь Рыбина. Ее поддержали Екатерина Кирсанова, Александр Власенко, Елена Ерофеева, Юрий Степнов, Михаил Питателев и другие.

«Дело в том, что мы давно обеспокоены этой проблемой, связанной с сохранением нашего культурного исторического наследия, нашей деревянной архитектуры. Мы постоянно между собой обсуждаем те меры, которые принимаются, либо не принимаются. Но глядя на то, во что сейчас превращается наш любимый город, мы решили: пора выразить свое мнение по этому поводу открыто», — сообщила Дарья «Томскому Обзору».

Она добавила, что письмо уже отправлено в мэрию и администрацию области. Текст письма составляла Любовь Рыбина, также свои предложения могли внести и остальные участники. По ее словам, под письмом удалось собрать 11 подписей.

Копия письма губернатору Фото: предоставлено Любовью Рыбиной

Ранее сообщалось, что в Томске деревянные дома, входящие в «список-701», по ул. Красноармейская, 79, ул. Белинского, 17, ул. Герцена, 9 и ул. Войкова, 15а. в декабре прошлого года признали аварийными. Жители указанных домов с решением администрации города не согласны. Более того, в ближайшее время они ждали ремонта зданий, так как все четыре дома в планах на 2023–2025 год стояли на это в очереди.

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