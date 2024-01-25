Будет назначена повторная экспертиза домов из «списка-701», признанных аварийными — мэр Томска

25 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Признанные аварийными деревянные дома на ул. Красноармейской, 79, Белинского, 17, Герцена, 9 и Войкова, 15а, входящие в «список-701» и являющиеся ценной исторической застройкой, пройдут повторную экспертизу технического состояние. Об этом сообщил мэр Томска Дмитрий Махиня на встрече с жителями указанных многоквартирников сегодня, 25 января.

— Я приехал сейчас пообщаться именно с жителями и узнать их мнение. У жителей оно практически единогласное о том, что дома аварийными не являются визуально. Тут сразу скажу: конечно, я не эксперт и отменить предыдущую экспертизу я не могу, но визуально я также признаков аварийности не увидел. Тем не менее, на сегодняшний день, поскольку все жители практически в один голос говорят о том, что дома не аварийные, я принял решение провести повторную экспертизу. Сейчас мы решим с коллегами, каким путем это будет сделано: либо выделим субсидии на управляющие компании, либо районы выступят заказчиками этой экспертизы. Но проведена она будет обязательно с привлечением и жителей, чтобы они могли сказать свое мнение, — сообщил Махиня.

Он также отметил, что организация, которая будет проводить экспертизу, выберется из числа желающих по конкурсу. При этом, говоря об аварийности зданий, Махиня подчеркнул, что важно учитывать в первую очередь безопасность строений для самих жителей:

— Конечно, и архитектурный облик, и деревянное зодчество — это всё необходимо, Но в первую очередь, безопасность. Если дом аварийный, то будут решаться вопросы с маневренным фондом и дом включать в расселение; если неаварийный, то в программу капитального ремонта. Нам это досконально установит экспертиза.

Напомним, деревянные дома по ул. Герцена, 9, Белинского, 17, Красноармейской, 79 и Войкова, 15а в декабре прошлого дома признаны аварийными. Поводом для принятия этого решения стали результаты исследования технического состояния многоквартирников.

Жители указанных домов с заключениями экспертизы и решением признать здания аварийными не согласны. Более того, в ближайшее время они ждали ремонта зданий, так как все четыре дома в планах на 2023–2025 год стояли в очереди на ряд работ. В поддержку этих домов письма мэру Томска и губернатору Томской области написали общественные активисты и экскурсоводы города с просьбой «обратить внимание на ситуацию».

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