Томские общественники попросили мэра обратить внимание на ситуацию с признанием домов аварийными

24 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Томичи направили открытое письмо мэру Томска Дмитрию Махине по поводу неожиданного признания аварийными объектов деревянного зодчества. Документ подготовили томская градозащитница и журналистка Олеся Бутолина и региональная общественная организация «Том Сойер Фест Томск» совместно с жителями домов по ул. Герцена, 9 и Белинского, 17, недавно признанных аварийными. В нем инициаторы просят главу города организовать встречу с представителями всех сторон конфликта и проверить объективность выводов межведомственной комиссии, принимавшей решения в отношении этих зданий.

Как сообщила «Томскому Обзору» инициатор письма Олеся Бутолина, еще в декабре 2023 года жители ряда домов по ул. Войкова, Белинского, Герцена и Красноармейской, являющихся ценной исторической застройкой, начали обращаться к ней с сообщениями о признании их квартир аварийными и подлежащими расселению. При этом жители утверждают, что обследование технического состояния домов, которое стало основанием для принятия решения об их аварийности, проводилось без участия собственников и многие узнали о новом статусе случайно.

С принятым решением межведомственной комиссии большинство жителей не согласны. Все четыре здания в планах на 2023–2025 год стояли в очереди на капитальный ремонт. А дома на Белинского, 17 и Герцена, 9 в 2006 году реставрировались за счет областных средств в рамках программы по сохранению деревянного зодчества; в 2024 году — должны были стать объектами для работ в рамках «Том Сойер Фест Томск».

— Я эту тему освещала у себя в телеграм-канале, обращалась с журналистам, вместе с жителями мы отправляли письма в мэрию, фонд капремонта, прокуратуру, но я понимала, что этого мало. Тогда мы решили обратиться в томское отделение «Том Сойер Фест». К ним я вышла с не просто с предложением «поболтать», у меня уже были намечены определённые шаги: что конкретно мы вместе можем сделать, — объясняет Олеся. — Часть из этого мы уже выполнили. Самым главным стало то, что мы написали открытое письмо мэру, где обращаем внимание на то, что ситуация с домами странная, что они не выглядят аварийными. По крайней мере, визуально — они не покосившиеся, в них ничего не осыпается, не падает.

Это подтверждают и проводившие осмотр зданий на Белинского и Герцена прорабы «Том Сойер Фест Томск» — специалист в области реставрации старинных деревянных зданий Иван Скоморощенко и инженер-технолог деревобработки Алексей Попов. Их заключения также вложены в текст письма.

Заключение экспертов «Том Сойер Фест Томск» о состоянии домов на Белинского, 17 и Герцена, 9 Фото: предоставлено Светланой Савиной

По словам председателя Томской региональной общественной организации «Центр сохранения исторического наследия г. Томск» (юридически оформившееся волонтерское движение «Том Сойер Фест Томск») Светланы Савиной, «Том Сойер Фест Томск» также готов помочь жителям с подготовкой обращений, визуального сопровождения и организацией собраний. Одно из таких прошло в минувшую субботу, 20 января, вместе с градозащитниками и жителями домов на Белинского, 17 и Герцена, 9.

— К нам пришли с инициативой объединить усилия по тому, чтобы разобраться в данной ситуации. Конкретные шаги мы намечали вместе на встрече и делаем их тоже вместе. В данном случае наша задача как сообщества и общественной организации «Том Сойер Фест Томск» как раз состоит в том, чтобы собрать все заинтересованные стороны для конструктивного диалога, — отметила председатель Томской региональной общественной организации «Центр сохранения исторического наследия г. Томск» (юридически оформившееся волонтерское движение «Том Сойер Фест Томск») Светлана Савина. — Это тоже наша принципиальная позиция: мы не идём никоим образом в оппозицию, не кричим, что все плохие, всё неправильно. Мы хотим, чтобы получилось обсуждение того, что происходит сейчас с домами.

Письмо мэру Томска Дмитрию Махине Фото: предоставлено Светланой Савиной

Она добавляет, что письмо также содержит просьбу о включении общественного представителя в комиссию по признанию домов аварийными.

— В Томске не только эти дома получили статус аварийных. Нам важно, чтобы и при признании следующих домов аварийными, присутствовал наш представитель и понимал, какие дома будут, точно ли они могут таковыми считаться, должным ли образом уведомлены проживающие там жители, — отмечает С. Савина.

Параллельно с этим активисты ведут сбор информации о других домах, признанных аварийными. Как сообщает Олеся Бутолина, в Томске этот список пополнился еще 33 историческими зданиями.

— Эти дома признаются аварийными, но они не идут под снос, как некоторые думают. Они признаются аварийными с целью дальнейшей реконструкции. Но что это значит на практике? Эти дома расселят, — объясняет она. — А дальше что с домами будет происходить? Скорее всего, их заколотят и они будут стоять гнить. У нас это происходит постоянно. И в конечном счете от них просто ничего не останется до того момента, пока не найдется какой-то инвестор. Но это путь в никуда, у нас так город превратится в кладбище деревянных домов, которые просто стоят и разрушаются. Да, мы понимаем, что у администрации не хватает средств, но, возможно, тогда эти дома стоит заводить в отдельную программу по капремонту и просить деньги у федеральных властей?

Сами жители не хотят уезжать из своих квартир и готовы приложить все усилия, чтобы отменить поспешное решение. Одна из жительниц рассказала, что специально два года назад купила квартиру в деревянном доме ради находящейся поблизости гимназии для своих детей:

— Я никуда не хочу уезжать отсюда, мне еще ипотеку платить сколько. Мы окна вставили пластиковые, купили радиаторы новые буквально осенью — куда мы поедем? Два года не прошло еще... А ведь была оценка квартиры. Сейчас я, получается, останусь и без квартиры, и без денег, — сказала она на собрании 20 января.

Светлана Савина подчеркнула, что в данной ситуации очень важно активное включение жителей. По ее словам, признанным аварийными домам очень повезло — там люди хотят остаться в своих квартирах и настроены действовать решительно.

Встреча жильцов 20 января с общественниками Фото: предоставлено Светланой Савиной

Ранее сообщалось, что деревянные дома по ул. Герцена, 9 и ул. Белинского, 17, включенные в «список-701», признали аварийными и подлежащими реставрации. Как сообщает администрация города, поводом для принятия этого решения стали результаты исследования технического состояния многоквартирников. Специалисты определили, что их физический износ составляет более 70%. При этом оба здания в 2006 году реставрировались за счет областных средств в рамках программы по сохранению деревянного зодчества.

Подобная ситуация сложилась и с дореволюционным домом на Войкова, 15а. Отмечается, что в 2023–2025 гг. в многоквартирнике должны были произвести работы по починке внутридомовых инженерных сетей. Но он также был признан аварийным.

Напомним, деревянные дома по ул. Герцена, 9 и Белинского, 17 являются объектами деревянного зодчества и подлежат сохранению. Первые упоминания о них найдены в документах конца XIX века. По информации проекта «Град на Томью», в усадьбе на ул. Белинского некоторое время жил на съемной квартире архитектор Константин Лыгин.

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