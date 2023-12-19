Дореволюционный деревянный дом в историческом центре Томска хотят признать аварийным

19 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске в историческом районе Заозерье двухэтажный деревянный дом по ул. Войкова, 15а, являющийся объектом деревянного зодчества, хотят признать аварийным. Об этом сообщила «Томскому Обзору» жительница одной из его квартир Мария Эмирусеинова.

Здание построено в 1917 году и является ценным элементом историко-архитектурной среды района Заозерье. Оно находится напротив пострадавшего от пожара в сентября этого года дома по ул. Войкова, 22, который власти также хотели признать аварийным (историю вопроса читайте тут, тут и тут). По словам Марии, именно от жильцов соседнего многоквартирника она узнала, что их дом тоже хотят признать аварийным:

«Обо всем мы узнали совершенно случайно в прошлую пятницу. Мне позвонили жильцы дома 22, которые погорельцы, мы же все знакомы, и сказали, что „ваш дом признали аварийным“. Но он вообще-то добротный, у него фундамент очень хороший... Мы, конечно, начали суетиться, узнавать и оказалось, да, буквально в скором порядке установлено, что дом аварийный и документы уже лежат на подписи. Нам сказали, что была комиссия, но никто из нас не видел никого из ее представителей», — рассказывает Мария, которая живет в доме на Войкова, 15а, уже 20 лет.

Сейчас в доме расположено 11 квартир, в них проживает 18 человек. Мария отмечает, все жители единогласно на общедомовом собрании выступили против такого решения районной администрации. Соответствующие письма направлены в мэрию, администрацию Ленинского района, департамент и прокуратуру.

«Настояли, чтобы наш дом признали аварийным, из-за ремонта. В следующем году мы стоим в очереди на ремонт водоснабжения, в 2029-2030 — на капитальный ремонт. Нас просто решили скинуть, как балласт, чтобы ничего здесь не делать. А мы сколько платим за капремонт? Каждый год выходит по 60 тысяч. Куда эти деньги деваются?», — возмущается Мария.

Она добавляет, есть вероятность, что соседние дома также признают аварийными — это только вопрос времени:

«У меня подруга живет в доме на Войкова, 13. Они вроде как узнали, что их дом пока не признан аварийным, но он намного в худшем состоянии, чем наш. Я считаю, что у них, скорее всего, капитального ремонта пока не назначено. Дом соседний, 13а, уже с 2020 года признан аварийным, но там жильцы сами на этом настояли. А вот с домом по пер. Ванцетти, 6, та же ерунда, что у нас, но жители вроде как не собираются бороться. А у нас все соседи хорошие, друг друга поддерживают», — рассказывает Мария.

Ее подруга, жительница Войкова, 13, Ольга Ботева, прожила в своем доме 39 лет — переезжать в новый район она тоже не хочет:

«Когда-то много лет назад, моя мама рассказывала мне, что наш дом уже признавали аварийным, но документов на это нет. Теперь непонятно даже в каком он статусе. Начали что-то узнавать, вроде бы он сейчас не является аварийным, хотя по состоянию, конечно, есть проблемы: в том году крыша текла, мы добивались, чтобы нам починили ее, стало получше, когда дырки подлатали. Капитального ремонта не было. Стоит ли дом на очереди по ремонту, я не знаю, но, естественно, съезжать отсюда — нет такого желания, тут и школа, и развязка, и сады — все под боком. Тем более если даже на что-то менять, то это какие суммы надо жильцам выплатить, чтобы купить квартиру в этом районе!».

Ситуацию с домом по Войкова, 15а, «Томскому Обзору» прокомментировал депутат городской Думы по Ленинскому району Иван Андреев:

«Буквально пару часов назад с жильцами состыковались. Договорились встретиться в выходные уже на месте. Будут еще мой помощник и товарищ, который занимается ситуацией по Войкова 22. Он помогал в организации адекватной экспертизы для здания. Завтра-послезавтра посмотрим, в каком состоянии дом», — сообщил он.

Заозерье — один из исторических районов Томска, расположенных вдоль реки Томи в центре города и имеющий значительный туристический потенциал. С юга на север район пересекают улицы Мельничная, Войкова и Водяная, соединяемые многочисленными переулками. Подробнее о значимых объектах этой части города можно почитать в нашем путеводителе.

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