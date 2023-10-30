Мэрия Томска планирует отремонтировать пострадавший при пожаре деревянный дом на Войкова

30 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Мэрия Томска планирует в начале следующего года отремонтировать крышу деревянного многоквартирника на ул. Войкова, 22, пострадавшую при пожаре. Одновременно с этим будет заменена и система отопления, сообщила одна из жительниц дома Наталья Казанцева после встречи с заместителем мэра по архитектуре и строительству Алексеем Макаровым на прошлой неделе.

«В четверг была на приеме в мэрии у заместителя Дмитрия Махини Макарова. Пообещали, что ремонт крыши начнется в конце февраля — начале марта. Будет это комплексно, потому что деньги уже заложены на систему отопления. Они хотят все сразу сделать — и отопление заменить, и починить крышу», — рассказала «Томскому Обзору» Наталья Казанцева, квартира которой пострадала при пожаре.

До ремонта, как сообщили Наталье в администрации города, жителям будут снимать жилье в аренду. Предоставить его из маневренного фонда возможности нет:

«По поводу маневренного жилья сказали, что в Ленинском районе — от них был Станислав Кербер — маневренного фонда нет, а если он есть, то в ужасном состоянии, так что его даже смысла нет показывать. Как нам сказали, в течение недели найдут жилье и будут снимать на полгода до ремонта крыши», — добавила Наталья.

Напомним, что деревянный девятиквартирный жилой дом на ул. Войкова, 22 загорелся вечером в воскресенье, 24 сентября. В результате пожара пострадали крыша и холодный тамбур, а также часть уникального деревянного декора — в частности, богатый растительный декор под крышей.

Изначально, власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против этого и предложили отремонтировать здание. После этого была назначено повторное экспертное обследование. Согласно предварительным результатам межэтажные перекрытия и потолки здания сохранились в хорошем состоянии. Как уточнила пресс-служба мэрии, окончательное решение по судьбе дома будет принято межведомственной комиссией после получения заключения второй экспертизы.

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