В центре Томска дореволюционные дома из «списка-701» признали аварийными

19 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

В историческом центре Томска деревянные дома по ул. Герцена, 9 и ул. Белинского, 17, включенные в «список-701», признали аварийными и подлежащими реставрации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в ответе на официальный запрос «Томского Обзора».

Решение принято на основании исследования технического состояния многоквартирников. Заказчиком работ выступил региональный Фонд капитального ремонта. Из выводов специалистов следует, что физический износ домов на ул. Герцена, 9 составил 77,5%; на Белинского, 17 — 75,5%.

«Результаты Фондом были переданы в районные администрации, обязанность которых вынести документы на заседание межведомственной комиссии. На заседании комиссии многоквартирные дома, расположенные по ул. Герцена, 9 и ул. Белинского, 17, 14 декабря 2023 г. признаны аварийными и подлежащими реконструкции», — говорится в ответе.

Градозащитница и журналистка Олеся Бутолина в своем телеграм-канале отмечает, что оба дома ремонтировались по «крессовской» программе сохранения деревянного зодчества. «Внезапно стать аварийными они просто не могли за такой срок», — пишет она.

Администрация города подтверждает, что в 2006 году в этих двух зданиях проводились реставрационные работы за счет областных средств в рамках программы. Также в 2019 на Белинского, 17 был произведен косметический ремонт фасада. В ближайших планах было отремонтировать оба здания в рамках региональной программы капитального ремонта на 2023–2025 год.

Олеся Бутолина добавляет, что также в этих домах волонтеры «ТомСойерФеста» в 2024 году хотели покрасить фасады и отремонтировать декор.

В ответе администрации города так же отмечается, что мнение жителей многоквартирников при принятие решения о признании домов аварийным не учитывается. Тем не менее, в случае несогласия, они могут обратиться в суд.

Напомним, оба здания находятся на пересечении улиц Герцена и Белинского и являются объектами деревянного зодчества. Первые упоминания о них найдены в документах конца XIX века. По информации проекта «Град на Томью», в усадьбе на ул. Белинского некоторое время жил на съемной квартире архитектор Константин Лыгин.

Ранее сообщалось, что дореволюционный деревянный дом по ул. Войкова, 15а также признан в декабре 2023 года аварийным. Поводом для этого стали результаты технического состояния здания — его физический износ составил 75,8%. Жители выступили против такого решения и направили соответствующие документы в прокуратуру.

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