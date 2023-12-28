Неприятный «подарок». В Томске дореволюционный дом на Войкова признали аварийным

28 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

В Томске в историческом районе Заозерье двухэтажный деревянный дом по ул. Войкова, 15а, построенный еще до революции, признан аварийным по решению межведомственной комиссии. Об этом сообщил глава администрации Ленинского района Андрей Дорош в ответе на официальный запрос.

«Решение о признании многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Войкова, д. 15а, аварийным и подлежащим реконструкции принято межведомственной комиссией 14. 12. 2023 и утверждено постановлением администрации города Томска от 20. 12. 2023 № 1060 „О реализации межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда“.», — говорится в ответе.

Поводом для признания дома аварийным стали результаты обследования технического состояния здания, которое проводила проектная организация ООО «ТомСтрой» для разработки проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта. Отмечается, что в 2023–2025 гг. в многоквартирнике должны были произвести работы по починке внутридомовых инженерных сетей.

Согласно заключению экспертов, проводивших исследования, физический износ здания составил 75,79%. Также выявлены дефекты в «основных несущих конструктивных элементах». Эти результаты были направлены в администрацию района, которая в свою очередь обратилась в межведомственную комиссию для признания дома аварийным. Уточняется, что участие жителей в этой процедуре не требуется, но заключение комиссии они могут обжаловать в суде.

Как добавляют в мэрии, сохранение многоквартирных домов, являющихся памятниками и ценными историческими объектами, осуществляется в Томске в пределах бюджетных ассигнований, доведенных до администрации района.

Ранее сообщалось, что дореволюционный деревянный дом на Войкова, 22, пострадавший после пожара в сентября 2023 года, власти планировали также признать аварийным, но после повторной независимой экспертизы межведомственная комиссия не нашла оснований для этого. Итоге администрация города взяла на себя обязательства по проведению его капитального ремонта. Позже стало известно, что в Томске еще один дом на Войкова хотят признать аварийным.

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