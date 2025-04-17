Головная структура Сибагро в 2024 году снизила выручку по РСБУ на 5%, увеличила чистую прибыль в 5 раз

17 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

АО «Сибагро» в 2024 году получило 15,523 млрд рублей выручки по РСБУ, что на 5,2% меньше, чем годом ранее, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на отчетность компании.

«Сибагро» — головное юрлицо одноименной группы. Консолидированную отчетность она не публикует. Неконсолидированная чистая прибыль АО «Сибагро» в прошлом году составила 3,982 млрд рублей, что в 4,8 раза больше, чем в 2023 году.

Предприятия холдинга по итогам 2024 года показали в основном положительную динамику по выручке. Самый большой рост доходов среди производственных активов был у Белгородского свинокомплекса («Промагро»), который после модернизации вышел на производственную мощность в конце 2023 года. Остальные свинокомплексы — в Бурятии, Красноярском крае, Кемеровской, Свердловской и Новосибирской областях — показали рост от 4,5% до 43%.

Как сообщалось, в 2024 году группа «Сибагро» произвела 440,8 тыс. тонн свинины, доля холдинга на рынке свинины РФ составила 7,5%. Согласно рейтингу Национального союза свиноводов, холдинг занимает третье место по производству свинины в РФ.

«Сибагро» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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