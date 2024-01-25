Мэр Томска Дмитрий Махиня возглавит межведомственную комиссию по признанию домов аварийными
Мэр Томска Дмитрий Махиня возглавит межведомственную комиссию по признанию жилых домов аварийными. Об этом глава города сообщил сегодня, 25 января, на встрече с жителями многоквартирников по ул. Красноармейской, 79, Белинского, 17, Герцена, 9 и Войкова, 15а, уже получивших такой статус.
— Поскольку есть много вопросов к признанию жилых домов в городе Томске аварийными, вопрос уже не точечный, а системный — учтено мнение жителей, не учтено. Чтобы такие ситуации исключить, не приезжать уже после, вчера я принял решение, что лично возглавлю межведомственную комиссию по признанию жилых домов аварийными. Буду вникать в каждый дом, смотреть экспертизы, чтобы мы эти проблемы решали — если есть сомнения — до того, как комиссия примет решение, — сообщил Махиня.
Он также добавил, что решения межведомственной комиссии в отношении других домов, ранее признанных аварийными, жители могут оспорить в судебной порядке, проведя повторную независимую экспертизу самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Томске ряд деревянных домов, входящих в «список-701» и являющиеся ценной исторической застройкой, признаны аварийными. Жители узнали об этом случайно и обратились за поддержкой к томской общественности. После чего, активисты и экскурсоводы города написали открытое письмо мэру и губернатору. 25 января мэр Томска Дмитрий Махиня провел встречу с жителями указанных домов. Он принял решение назначить повторную экспертизу технического состояния этих зданий за счет средств городского бюджета.
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