Мэр Томска Дмитрий Махиня возглавит межведомственную комиссию по признанию домов аварийными

25 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

Мэр Томска Дмитрий Махиня возглавит межведомственную комиссию по признанию жилых домов аварийными. Об этом глава города сообщил сегодня, 25 января, на встрече с жителями многоквартирников по ул. Красноармейской, 79, Белинского, 17, Герцена, 9 и Войкова, 15а, уже получивших такой статус.

— Поскольку есть много вопросов к признанию жилых домов в городе Томске аварийными, вопрос уже не точечный, а системный — учтено мнение жителей, не учтено. Чтобы такие ситуации исключить, не приезжать уже после, вчера я принял решение, что лично возглавлю межведомственную комиссию по признанию жилых домов аварийными. Буду вникать в каждый дом, смотреть экспертизы, чтобы мы эти проблемы решали — если есть сомнения — до того, как комиссия примет решение, — сообщил Махиня.

Он также добавил, что решения межведомственной комиссии в отношении других домов, ранее признанных аварийными, жители могут оспорить в судебной порядке, проведя повторную независимую экспертизу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Томске ряд деревянных домов, входящих в «список-701» и являющиеся ценной исторической застройкой, признаны аварийными. Жители узнали об этом случайно и обратились за поддержкой к томской общественности. После чего, активисты и экскурсоводы города написали открытое письмо мэру и губернатору. 25 января мэр Томска Дмитрий Махиня провел встречу с жителями указанных домов. Он принял решение назначить повторную экспертизу технического состояния этих зданий за счет средств городского бюджета.

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