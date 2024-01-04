«Рубин» в Академгородке. Как в позднесоветском Томске появилась гостиница с зимним садом-кубом

4 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Один из самых ярких образцов позднего советского модернизма в Томске — конгресс-центр «Рубин» в Академгородке.

У этого здания необычная история: оно было построено в рекордные сроки, с участием сразу нескольких НИИ и новаторскими решениями по оборудованию отеля. А еще это единственная гостиница в Томске с зимним садом-кубом.

Рассказываем, как создавался этот проект.

Нетиповой проект

Конгресс-центр «Рубин» в Академгородке был построен к приезду ученых в середине лета 1990 года. До сох пор он выполняет свои первоначальные функции — встречает гостей Томска. Фото: Серафима Кузина

«Рубин» строился не просто так, а к большому событию — 15-й Международной конференции по лазерному зондированию атмосферы. Это была первая конференция такого масштаба в Томске. Ее организовывал академик Владимир Зуев, основатель и первый директор Института оптики атмосферы СО РАН, создатель Академгородка. В тот момент, в конце 1980-х годов, он был председателем Президиума ТНЦ СО АН и задумал собрать в Томске ученых со всего мира. Нужна была площадка.

Начинали с нуля. За два года уложились — включая все этапы проектирования, строительства и сдачи здания в эксплуатацию, хотя обычно такой процесс занимал лет шесть.

Официально постановление о строительстве общежития для аспирантов, как тогда назвали «Конгресс-центр Рубин», появилось 1 июня 1988 года. Уже к сентябрю Евгений Ажель, тогда заместитель председателя Президиума томского научного центра по общим вопросам, подготовил строительную площадку. Подрядчиком стал «Химстрой».

Владимир Зуев отказался от типовых проектов и устроил конкурс. Из ряда предложенных вариантов выбрали наиболее интересный, в тот момент выглядящий ультрасовременным — с зимним садом-кубом в центре здания. Его автором стал молодой архитектор Сергей Люляков. Первые рабочие чертежи были готовы уже к сентябрю 1988 года.

На тот месте, где сегодня стоит «Рубин», в конце 1980-х были только склад Томского научного центра и болото. Из-за такой почвы, когда начали забивать сваи, под собственным весом они уходили в грунт на две трети. Тогда решили сделать насыпь, а чтобы она не осела, пригнали трактор и с его помощью уплотнили грунт. К счастью, никаких проблем из-за зыбкой почвы в гостинице за прошедшие годы не заметили. Те, кто работает в здании несколько десятилетий, говорят, что болото на его жизнь не повлияло.

Самым сложным в начале стройки, в ноябре 1988-го, стал сбор каркаса «Рубина». В следующем году началась кладка. Было ясно, что усилиями лишь строителей здание к конференции не построить. Ради ускорения работ зимой 1989 года решили, что в строительстве должны участвовать сотрудники институтов. Главный вклад полагалось внести Институту оптики атмосферы — организатору конференции. Также от каждого института назначили ответственных за выполнение заданий на строительстве. С той поры их рабочие дни начинались на стройплощадке. Еженедельно шли строительные планерки. Их проводил лично Зуев.

Строительство гостиницы шло рекордными темпами — уложили за два года благодаря, в том числе, участию самих сотрудников институтов. Фото: Конгресс-центр «Рубин»

Когда первые пять этажей были отстроены, немедленно начались отделочные работы. С помощью обогревателей запустили временное отопление, организовать его помог Геннадий Степичев, главный инженер Института оптики атмосферы.

Нестандартное оборудование

При строительстве гостиницы удалось воплотить некоторые интересные идеи самих ученых. В частности, колонны перед входом в «Рубин» предложили не оштукатурить, а обернуть железом. Визуально расширить пространство холла, по идее архитектора, должно было большое зеркало на стене перед входом. Заказывать его на мебельно-зеркальной фабрике вышло бы слишком накладно. Тогда решили использовать развитые в Специальном конструкторском бюро научного приборостроения «Оптика» технологии обработки стекол. И зеркала изготовили в Академгородке.

Строительство СКБ НП «Оптика» — того самого завода Томского филиала СО АН СССР, где изготавливали специальные зеркала для гостиницы. 1982 г. Фото: Из альбома «Томский филиал СО АН СССР». ЦДНИ ТО

В большую гостиницу требовалось много мебели и оборудования. В решении вопроса участвовали все учреждения Томского научного центра. Институт оптики атмосферы отвечал за оборудование кафе и бара, Институт физики и прочности и материаловедения — за мебель, РИТЦ (Республиканский инженерно-технический центр) — за изготовление нестандартного оборудования.

Ни одно учреждение в Академгородке не осталось в стороне при строительстве конгресс-центра. На фото Институт сильноточной электроники. 1979 г. Фото: Из набора открыток издательства «Планета». В. Кондратьев

Маргарита Алексеевна Солодовникова, заставшая первые 15 лет работы «Рубина» и в 2022 году вернувшаяся сюда на должность администратора по этажной службе гостиницы, рассказывает:

— Когда я пришла в «Рубин», заканчивался ремонт, помню, набирали персонал. Было ощущение, что на открытие здания в срок, к началу конференции, работал весь Академгородок. Напротив построили дома-общежития. Мы жили в Академгородке. В день открытия пахло краской — до последнего мы что-то доделывали. Был забавный момент — уже когда заехали гости, одна дверь прилипла и не открывалась. Один из иностранцев, приехавших на конференцию, пытался помочь, но не смог. Тогда мы, русские женщины, которые коня на скаку остановят, дернули дверь и — бам-м-м-м- она открылась!

Маргарита Алексеевна Солодовникова Фото: Серафима Кузина

Название конгресс-центру дали не сразу. Первым вариантом имени был «Форум», вторым — «Русь». Уже даже сделали буквы для вывески, но потом возникли новые идеи — «Академическая», «Луч», «Рубин». Владимир Зуев посчитал, что лучше всего подходит «Рубин», поскольку кристалл этого минерала — конструктивный элемент лазера. А именно с изучения распространения лазерного излучения в атмосфере зародился первый Институт оптики атмосферы, к конференции которого строилась гостиница.

Кристалл рубина является конструктивным элементом лазера, с изучения которого и зародился Институт оптики атмосферы. Именно в честь этого минерала назвали строившийся тогда конгресс-центр. Фото: Серафима Кузина

Более нарядным здание сделали благодаря витражам — их автором был художник Николай Илёшин, работавший для Дома ученых Академгородка, ТГУ, органного зала филармонии и других объектов в Томске и за его пределами.

Нарядными гостиницу сделали не только витражи, но и роскошные люстры на входе. Фото: Серафима Кузина

В номерах на 8 этаже до сих пор сохранилась винтажная мебель — эти комнаты с ретро-обстановкой сдают как эконом-класс, но для большинства гостей такие детали не имеют значение.

В одной из комнат, где сохранилась винтажная мебель советского периода. Фото: Серафима Кузина

Зимний сад-куб

Зимний сад в гостинице Фото: Серафима Кузина

Параллельно со строительством создавали главную «фишку» гостиницы — зимний сад. За него отвечал Игнатий Самохвалов, тогда заведующий лабораторией оптического зондирования атмосферы Института оптики атмосферы. Для обустройства сада в «Рубин» привезли 140 кубов земли и гравия. К открытию конгресс-центра появились первые зеленые растения. Сегодня, 30 с лишним лет спустя, зимний сад в «Рубине» по-прежнему есть. В центре зеленого пространства работает небольшой фонтан.

Фото: Серафима Кузина

— В первые годы в саду рос очень большой кипарис. Он продержался лет 10, но все-таки не выжил в наших условиях, ему не хватило света. С самого основания гостиницы у нас растет лиана — она давно добралась до верхнего, 8 этажа. В саду есть пальма, правда, ей тяжело, она не очень хорошо себя чувствует в наших условиях, но это тоже один из «старожилов», — рассказывает Маргарита Алексеевна.

Зеленый сад остается таким на протяжении всего года, благодаря чему каждый гость, оказавшись здесь, может побывать снова в лете. Фото: Серафима Кузина

— За нашим зимним садом всегда ухаживают профессионалы. Сейчас это садовница Земфира, она холит и лелеет прихотливые растения. В «Рубине» есть отдельная комната, где хранятся удобрения и земля. Земфира протирает все листья, кормит растения, опрыскивает. Недавно мы купили новые лампы для дополнительного освещения — зимой саду особенно нужен свет. Сложно в Сибири в помещении цвести, но мы стремимся поддерживать растения. На этажах у нас тоже много зелени. «Рубин» — единственный отель в Томске с зимним садом. Наших гостей он очень радует.

Гостиничная жизнь

Осматриваем интерьеры старой гостиницы Фото: Серафима Кузина

Маргарита Алексеевна пришла в едва отстроенный «Рубин» в 1990 году на должность дежурной по шестому этажу. Тогда на каждом были дежурные и по две горничных. Многие работали в гостинице семьями. Муж Маргариты Алексеевны участвовал в стройке. Дети помогали готовить номера к открытию, носили с первого этажа мелочи — вешалки, подушки.

Первым большим событием в жизни «Рубина» стала конференция.

— В честь ее начала был банкет в ресторане «Рубина». Директор выдавал приглашение далеко не всем, у нас их точечно получило только пять человек. У одного администратора был день рождения мужа, ей пришлось очень попросить, чтобы его тоже пригласили. Праздник получился крутой, тем более, в 1990 году изобилия в Томске не было, — вспоминает Солодовникова.

Фото: Серафима Кузина

На вечеринки гости гостиницы отправлялись в Дом ученых Академгородка.

— Однажды в «Рубине» жил итальянец. Мы с мужем встретились с ним в Доме ученых и как-то общались, хотя не знали английского. Но весь вечер разговаривали, — смеется Маргарита Алексеевна. — Жизнь кипела, было много интересного. Мне приятно вспоминать 90-е. Атмосфера у нас была хорошая, персонал относился к своему делу с душой. Кто только ни приезжал тогда в «Рубин»! Туристические группы немцев. Полная гостиница индусов, когда было мероприятие, связанное с индийской кухней.

Фото: Серафима Кузина

В «Рубине» всегда жили ученые. Институты до сих пор проводят конференции и селят их участников поблизости.

— Я недавно услышала от женщины из Академгородка, что в «Рубин» всегда было сложно устроиться на работу. Нас, персонал, обучали английскому. Потом иностранцы перестали у нас бывать. Зато начали приезжать артисты, музыканты. Мы здесь многих видели. «Фабрики звезд» приезжали, Александр Буйнов, группа «На-на», Владимир Зельдин и другие артисты театров. Ни про кого плохого не скажу, гости очень уважительно относились к персоналу.

За последние 30 лет гостиница изменилась, как и, по словам Маргариты Алексеевны, сами гости. Фото: Серафима Кузина

Но за прошедшие тридцать лет типажи постояльцев поменялись, отмечает Маргарита Алексеевна:

— Прежде были более открытые люди, сейчас, скорее, зажатые. Нет щедрости, раньше горничным чаще оставляли на чай. В ресторане тоже реже гуляют.

В большом актовом зале и сейчас проводят различные мероприятия для ученых. Фото: Серафима Кузина

Ресторан в «Рубине» работает до сих пор. Сейчас в нем подают завтрак постояльцам, с 12 до 16 проводят бизнес-ланч, на который ходят многие сотрудники близлежащих институтов. Вечером — ужин. Раньше на первом этаже в углу круглосуточно был открыт буфет.

— У нас работала хороший кондитер, нашу выпечку москвичи часто брали с собой, — отмечает Маргарита Алексеевна. — Она еще и стоила по их меркам копейки. Потом буфет закрыли.

Любимое место всех гостей — ресторан. Также сюда часто приходят ученые институтов на бизнес-ланч Фото: Серафима Кузина

Интерьеры гостиницы за прошедшие годы частично поменялись. Переместили в другое место стойку ресепшна, убрали уголок отдыха, где в первые годы стоял большой кожаный диван. Сняли те самые зеркала, которые делали специально для «Рубина». Со 2 по 8 этажи сохранились исходные мраморные полы, в холлах первых этажей позднее положили плитку.

Мраморные полы еще с советских времен. Фото: Серафима Кузина

В первые годы в гостинице работали парикмахерская, сауна и тренажерный зал. Но спортом занимались немногие, и зал закрыли, как и парикмахерскую. А сауна обветшала, поэтому сейчас она не функционирует, но, возможно, через какое-то время в гостинице откроют новую.

А на первых этажах лежит уже современная плитка. Фото: Серафима Кузина

В конце 90-х-начале 2000-х в «Рубине» работал популярный в городе ночной клуб «O’Key»:

— Жизнь диктовала, время диктовало, и «Рубин» менялся, — считает Маргарита Алексеевна. — Когда был ночной клуб, он занимал первый и второй этажи полностью. Но гостиница тогда тоже работала, со звуком не было проблем, танцпол был перед конференц-залом.

Затем вместо клуба открылось казино — в кабинете Маргариты Алексеевны и сейчас висит фотография отеля тех лет, когда на первом-втором этаже конгресс-центра играли в рулетку.

«Рубин» в первые годы своей работы Фото: Серафима Кузина

Сегодня «Рубин» снова конгресс-центр и гостиница, с 2017 года получившая три звезды. Она всегда получала высокие оценки — еще в июне 1990 года, после открытия, ей был присвоен разряд «Высший Б». Добиться его помогла современная мебель и большое количество номеров — гостиница, занимавшая 8 этажей, стала одной из самых больших в Томске.

Среди постояльцев гостиницы — по-прежнему ученые, сотрудники институтов и юные спортсмены — в первую очередь, пловцы, которым недалеко до бассейна «Звездный» и лыжники, кто катается по трассе в Академгородке. Сюда же заселяются большие группы, прибывающие в Томск на гастроли: к примеру, именно здесь жил Кубанский казачий хор, выступавший в БКЗ. Но останавливаются и одиночные туристы, отмечает Маргарита Алексеевна — почувствовать дух томского Академгородка и его историю.

Текст: Мария Симонова

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