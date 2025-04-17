В томском портфолио-ревю приняли участие художники из четырех городов Сибири

17 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Эркин Сулайманов

В томском Музее деревянного зодчества прошло портфолио-ревю в рамках проекта «Лаборатория молодого художника „История одного дома"». В мероприятии, организованном Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина и фотошколой „Академия фотографии“, приняли участие художники из Томска, Новосибирска, Иркутска и Канска.

На встрече они презентовали свои работы в различных техниках — от живописи и фотографии, до керамики и уличного искусства.

Фото: Эркин Сулайманов

Как рассказала «Томскому Обзору» куратор проекта Лукия Мурина, главной задачей мероприятия было познакомить художников между собой и получить обратную связь от экспертов по совершенствованию своего портфолио. Отчасти эта встреча продолжила идею проекта «Новое поколение. Художники из Сибири. Томск» по формированию сибирского арт-сообщества:

— Я очень благодарна художникам, что они решились на этот эксперимент, и экспертам за деликатную обратную связь. Надеюсь, благодаря этой встрече появятся новые проекты и сообщества. Мы понимаем, что в Томске практически не развита арт-индустрия. Но мы находимся в этой ситуации «здесь и сейчас» и стараемся получать из этого максимальную пользу. Я бы охарактеризовала это портфолио-ревю, как терапевтическую встречу, нужный и важный разговор между профессионалами из разных сфер культуры и художниками, — говорит Лукия Мурина.

Участники портфолио-ревю в разговоре с экспертами. Фото: Эркин Сулайманов

По словам Лукии Муриной, несмотря на то, что для многих художников это был первый подобный опыт, все участники оказались хорошо подготовлены. Поэтому при отборе заявок эксперты дали возможность продемонстрировать свое творчество всем заявителям.

В качестве экспертов на портфолио-ревю выступили сотрудники томских музеев, художники, фотографы, керамисты, преподаватели и историки искусства.

Эксперт проекта, заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея Наталия Почтарева. Фото: Эркин Сулайманов

Результат от участия в портфолио-ревю часто отсрочен и редко случаются предложения непосредственно на мероприятии, так как профессионалы смотрят проекты, подбирая их под свои текущие задачи. Есть художники, которые показывают то, что они сделали, а есть те, кто представляют то, как они мыслят — внутреннюю работу, исследование по заданной теме, работу с контекстом. Меня вдохновляют как раз вторые. В Сибирском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина мы много работаем с форматами лабораторий, интервенций. Способность ситуативно реагировать в рамках поставленной задачи часто становится решающей при выборе художника. Уверена, впереди у нас много интересных совместных проектов, — сообщила заведующая Сибирским филиалом Пушкинского музея, эксперт проекта Наталия Почтарева.

Перформер, эксперт проекта Ксения Беленкова. Фото: Эркин Сулайманов

Формат, в котором проходило портфолио-ревю, с моей точки зрения, стирает границу художник-эксперт, выводя коммуникацию в плоскость отсутствия иерархии. Такое взаимодействие максимально раскрывает художника во время диалога, позволяет обратить внимание на свою практику с разных точек зрения. Во время общения я восхитилась и влюбилась в некоторых авторов за их особенный подход к процессу создания работ, почерпнула несколько приемов и для своей личной практики, — отметила перформер, эксперт проекта Ксения Беленкова.

Фото: Эркин Сулайманов

Своими впечатлениями от проекта поделились и художники-участники:

Екатерина Петроченко художница Портфолио ревю — возможность для автора встретиться со зрителем и задать ему вопросы. Экспертность собеседника отходит на второй план, лишь помогая ему лучше воспринять увиденное и выдать художнику обратную связь. Диалог происходит в формате «человек-человек». Это одновременно плюс и минус, по опыту знаю: иногда это подсвечивание тонких мест, иногда откровенное хамство (к счастью, нам с экспертами повезло). Это важный опыт для обнаружения новых интерпретаций, тем для проектов и приятных знакомств внутри индустрии. Горячо рекомендую как для совсем молодых авторов, так и матерых представителей профессии.

Леонид Филаретов художник Это событие стало для меня источником полезной информации, знакомством с профессиональным художественным сообществом и возможностью увидеть свои работы глазами экспертов. Обратная связь от них была очень конструктивной и ценной. Портфолио-ревю проходило в комфортной атмосфере. Я получил конкретные рекомендации по улучшению своего творческого направления. Также это была хорошая возможность познакомиться и увидеть работы начинающих авторов. В целом я очень доволен участием в портфолио-ревю! Это был отличный опыт, который помог мне не только улучшить свое портфолио, но и вдохновил на дальнейшее развитие в творческой сфере.

Юлия Овчинникова фотограф Портфолио-ревю, проведенное в рамках «Лаборатории молодого художника», оставило исключительно положительные впечатления. Замечательные эксперты тонко и деликатно подмечали детали, предоставляя важные комментарии по работам. Я исследую тему материнства, и мне было особенно ценно услышать личный зрительский опыт экспертов, который соотносится с моими переживаниями, отраженными в проектах. Благодарю организаторов и членов экспертного сообщества за неоценимую помощь и возможность получить качественную обратную связь.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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