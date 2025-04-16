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В Томске откроется первое место, где можно легально рисовать граффити

Город, Креативные индустрии, Креативный город, Культура в Томске, Томские новости, интересные новости Томска культура рисовать уличные художники места споты В Томске откроется первое место, где можно легально рисовать граффити

В июне в Томске откроется объект проекта Valgalo Wall, своего рода галерея уличного искусства под открытым небом, где можно будет легально рисовать граффити и муралы.

Как сообщают организаторы, площадь стены для художников составит 1 000 кв. метров. На момент запуска будет доступна только треть объекта. Подобные стены, называемые Hall Of Fame (соĸращённо HOF), уже существуют в Сургуте, Сочи и Новороссийске.

В Томске курировать объект будет креативное агентство Street Vision. В рамках его открытия пройдет граффити-джем с местными и иногородними художниками. К маю будет запущен сайт проекта с подробной информацией.

Точная дата открытия объекта и его местоположение будут известны позже.

Организации, желающие стать партнером проекта, могут обратиться сюда.

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