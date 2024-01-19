Приходской дом у Воскресенской церкви: интересные находки и сквер для горожан и туристов

19 января 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Приходской дом при Воскресенской церкви — еще одно историческое здание на территории двухсотлетнего храма.

Он был построен в конце XIX века на деньги известного томского купца как помещение для учебных занятий. В советское время стал многоквартирником, где жили несколько семей. Сейчас большая часть его часть снова вернулась в церковное владение.

О том, как менялось здание на протяжении ста с лишним лет, какие интересные находки были обнаружены в нем при ремонте и что планируется сделать на этой территории для туристов, рассказываем в нашем материале.

Приходской дом Воскресенской церкви Фото: Серафима Кузина

Свой приходской дом у Воскресенской церкви появился в 1885 году благодаря пожертвованиям купца 2-й гильдии Иннокентия Евграфовича Кухтерина, неоднократно помогающего церкви. За постройку приходского дома, предназначенного для обучения, Иннокентий получил почетное звание церковного старосты.

Фото: Серафима Кузина

После того, как храм был закрыт в середине 1930-х годов, приходской дом передали государству и поделили на небольшие квартиры. Одну из них, на втором этаже, как участник Гражданской войны получил дед Ларисы Сергеевны Рукавишниковой, одной из жительниц этого дома:

— Очень трогательные моменты, когда приходят люди оттуда, из прошлого, и приносят нам воспоминания о своих родных, — рассказывает настоятель Воскресенской церкви Дионисий Мелентьев. — В 2021 году к нам приходила женщина, которая родилась в приходском доме — Лариса Сергеевна Рукавишникова. Сейчас ей уже за восемьдесят. В квартире на втором этаже приходского дома она проживала с 1948-го до 1972 года. Лариса Сергеевна рассказывала, что жили они тогда в тяжелых условиях. Вода была в колонке под горой, 10-летней девочкой она ходила за ней с ведрами и коромыслом. Туалет, конечно, на улице, отопление печное.

Вид с Октябрьского взвоза на приходской дом. 1920-е гг. Фото: предоставлено Дионисием Мелентьевым

В квартире на 50 квадратов жило 11 человек. Спать маленькой Ларисе приходилось на сундуке. Но жили обитатели дома по воспоминаниям жителей дружно, все праздники отмечали вместе.

— Сейчас мы постепенно приобретаем квартиры в этом доме для церкви. Из семи уже шесть в нашей собственности. В доме проводим приходские встречи, евангельские чтения. Тут же у нас воскресная школа, трапезная, библиотека, где хранится около двух тысяч книг, не только церковных, но и светских. Например, недавно участники нашего книжного клуба обсуждали «Сто лет одиночества» Маркеса. Тут же у нас собирается и исторический клуб, — рассказывает Дионисий.

Приходской дом. Вид со двора Фото: предоставлено Дионисием Мелентьевым

За более чем столетнюю историю дом изменился. Его не только нарезали на множество комнат, но и переделали часть конструкций:

— На фотографии, сделанной в 20-е годы прошлого века, можно увидеть, что раньше окон было четыре (сейчас три), а над входом — красивый балкон. Внутри находились две таких лестницы, как в парадных, которые с разных сторон к нему вели. Сейчас балкон закрыт, а от лестницы осталась только одна ее половина, вторая — находится за стенкой и ведет в соседнюю квартиру, — рассказывает настоятель храма. — Кстати, надо отметить, что лестница сохранилась с дореволюционных времен, как порог и стены.

На современной фотографии видно, что сейчас три окна, а не четыре, как это было в начале ХХ вв. раньше. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Из прошлого там остались толстые стены, винтовая лестница и дверные пороги. Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Внутри квартиры, в которой мы находимся, сделан ремонт, но, несмотря на это, и здесь остались следы прошедшей эпохи. Например, обе стоящие на втором этаже печи — дореволюционной постройки со старинными изразцами. Они до сих пор функционирует, но чтобы их обновить, во время реконструкции были использованы современные материалы — глазурная плитка на них новая.

Печи дореволюционной постройки Фото: Серафима Кузина

— Когда разбирали дом, нашли вот такую бутылочку из-под уксусной эссенции, она изготовлена, скорее всего, в конце XIX — начале XX в, из кобальтового стекла. На ней сохранилась этикетка и стоит клеймо «Келеръ. Москва», — показывает нам редкую находку Дионисий.

Фабрика «Келеръ» по производству фармацевтических и лекарственных средств появилась в Москве в 1882 году и стала первой в России. Ее основал провизор и московский купец первой гильдии Роберт Келер. До 1917 года там выпускались различные капли, настойки, мази, порошки, экстракты и перевязочные средства. А после национализация предприятие получило название «Фармзавод № 12». Фото: Серафима Кузина

— Некоторые предметы нам пожертвовали, например, книги, которые хранятся в шкафу. Одна из таких — старинное Евангелие, которое весит килограмм пять, я думаю. Оно написано на старославянском языке, в конце мы можем найти год — получается, она XVII века.

Ценный экземпляр коллекции приходского дома — книга на старославянском языке Фото: Серафима Кузина

Пространство вокруг дома со временем тоже планируют облагородить. Сейчас там почти полгектара пустующей земли. Но в перспективе на этом мысе, откуда виден весь город, будет сделан сквер. чтобы люди приходили не только в храм, но могли погулять в цветнике, отдохнуть на скамейках и увидеть панораму Томска с Воскресенской горы.

Рядом хранятся другие старинные книги и найденные во время ремонта артефакты. Один их них — кирпич с клеймом «Завода Тимофея Степановича Рукавишникова» Фото: Серафима Кузина

Найдется применение и частично разрушенной кирпичной стене, которая осталась от дореволюционной хозяйственной постройки, предполагаемой конюшни. Даже название для этого комплекса со сквером и приходским домом уже придумано — это будет «Воскресенская усадьба».

— Туристы к нам часто приходят. У нас на экскурсиях бывает по 20-30 человек. Им мы показываем роспись, рассказываем об интересных особенностях нашего храма, поднимаемся на колокольню, и все остаются под впечатлением, — рассказывает настоятель храма. — Но когда у нас наконец заработает открытое общественное пространство, мы планируем не только рассказывать о себе, но и угощать чем-нибудь вкусным. Например, нашим фирменным пирожным с травяным чаем. Правда, пока не придумали, что это будет за пирожное, оно еще в разработке, но фирменный чай у нас уже есть — черный с добавлением разных ароматных цветов и ягод. И мне кажется, даже для тех людей, которые далеки от церкви, пройтись по нашему храму и узнать об истории этого места будет интересно и познавательно.

Фото: Серафима Кузина

Больше интересных деталей и том, как красиво бывает летом на территории храма — в спецпроекте об истории Воскресенской церкви.

Текст: Алена Попова

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