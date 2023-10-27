Белые, желтые, красные... Какие цветы растут летом во дворике Воскресенской церкви

27 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Воскресенская церковь очень красива сама по себе, а летом она еще и утопает в ярких ароматных петуньях, бархатцах и георгинах.

Наш фотограф Серафима Кузина поймала на свой объектив самый разгар их цветения. В этот холодный серый день любуемся летними красками Воскресенской церкви и согреваемся теплыми воспоминаниями.

На территории Воскресенкой церкви летом кругом цветы. Вся эта красота создается силами всего трех человек. Они сами разрабатывают ландшафтные проекты будущих цветников и обустраивают их. А начала это дело одна из прихожанок храма еще в далеком 1995 году:

— Александра Лаврентьевна здесь самоотверженно работала, даже когда еще никакого электричества и отопления в храме не было, — рассказывает настоятель Воскресенской церкви, иерей Дионисий Мелентьев. — Подхватив ее начинание, мы его расширили и развили до теперешнего состояния. Несмотря на свои годы, Александр Лаврентьевна (ей уже 86 лет) до сих пор участвует в работе, насколько позволяет здоровье. А вообще людей участвует в благоустройстве трое. Они все придумывают, разрабатывают, я только согласовываю их творческие фантазии.

Одна из таких ландшафтных идей воплотилась этим летом — во дворике храма создали очень необычный цветник в виде домика-беседки. Петуньи в горшочках повсюду — их поставили на крыше и подвесили на стены и к потолку. Внутри поставили скамеечку, чтобы каждый мог заглянуть в этот «райский уголок» с цветами. У домика даже появилось свое название «Душевная беседка». Фото: Серафима Кузина

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