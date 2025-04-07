Звуки тайги. Что происходит с навигаторами фламинго

7 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как звучит сибирская тайга? Какие пернатые обитатели Красной книги сегодня живут в Томской области и что важно делать для сохранения биоразнообразия региона?

Партнер проекта — нефтегазодобывающее предприятие «Газпромнефть-Восток». Вместе мы исследуем редких птиц нашего региона и узнаем у специалистов интересные факты о них в спецпроекте «Звуки тайги» на «Томском Обзоре».

Ежегодно в Томскую область залетает несколько удивительных птиц. Их красные, длинные ноги с перепонками между пальцев и толстый изогнутый клюв не перепутаешь ни с кем иным. Конечно же, это розовые фламинго, Phoenicopterus roseus, занесенные в Красные книги и Томской области, и России.

Послушайте, как звучит голос этих птиц:

В качестве мест обитания розовые фламинго выбирают озера. По словам преподавателя кафедры экологии Биологического института ТГУ Сергея Гашкова, так происходит потому, что именно озеро обеспечивает им безопасность и еду:

— У фламинго специфическое меню: они питаются фито- и зоопланктоном, процеживают его своим клювом — на это уходит все их время. Никто, кроме них, так больше не умеет, и это эволюционное преимущество фламинго используют. Но такие озёра, которые бы их обеспечивали кормом, встречаются редко. Самое северное — озеро Тенгиз в Казахстане. Другие озёра — в Крыму (там можно увидеть больше всего фламинго в России), на Кавказе, далее Турция, Мадрид в Испании… То есть между подходящими им местами очень большие расстояния.

Как молодые фламинго «сходят» со своих перелетных маршрутов и залетают в Томскую область? С одной стороны, поисковые полеты для птиц — норма, они должны искать новые подходящие им места обитания. С другой — обычно они перемещаются группами. А одиночный полет, скорее, случайность. Так бывает, когда птица отбилась от своих из-за урагана или навигационного сбоя. Сергей Гашков поясняет: загадка птичьей системы навигации еще не разгадана. Известно, что они используют в качестве ориентиров магнитное поле, точки заката и восхода, карту звёздного неба. Но как точно эта удивительная система работает, мы пока не знаем.

Разгадка таких загадок и сохранение биоразнообразия нашего мира — актуальная тема не только для общества, но и для бизнеса. Ответственное отношение к окружающей среде — важная часть корпоративной философии «Газпромнефть-Востока». Сегодня оно вкладывает значительные средства в природоохранные программы самых разных направлений.

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