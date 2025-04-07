Из Йемена в Томск: История геолога Ахмеда

7 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Томск — город контрастов, где вековая история переплетается с современными вызовами, а суровый климат уступает место тёплому гостеприимству.

Сегодня мы расскажем удивительную историю Ахмеда, геолога из «Газпромнефть-Востока», чья жизнь — яркий пример преодоления стереотипов и поиска своего места под сибирским солнцем (пусть и не всегда ярким!). Его путь был долгим: из жаркого Йемена, через Воронеж и шумный Санкт-Петербург, он приехал в наш уютный Томск.

В честь Дня геолога мы представляем вам интервью с Ахмедом, где он поделится своей невероятной историей, расскажет о работе в «Газпромнефть-Востоке» и о том, что значит для него Томск.

Видео: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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