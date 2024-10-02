Здание с вензелем и маскаронами. Как доходный дом Петра Макушина на Гагарина, 3 стал особняком Второва?

2 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Дом науки, первый в Сибири книжный магазин, бесплатная народная библиотека — это не единственные здания в Томске, которые построил знаменитый томский меценат и просветитель Петр Макушин. Менее известное — роскошный каменный особняк на бывшей улице Дворянской, который сегодня ошибочно считают второвским.

Почему дом Макушина стали связывать с именем Второва, зачем томскому меценату было еще одно здание в центре Томска, что по его просьбе должны были там разместить, но так и не разместили, и какие архитектурные детали являются гордостью этого памятника, рассказываем в нашем материале.

Доходный дом Петра Макушина находится на современной ул. Гагарина, 3. Маскароны на здании не сразу заметны из-за пышной листвы, но, подойдя поближе, они сразу обращают на себя внимание. Фото: Серафима Кузина

Недалеко от площади Батенькова, на Гагарина, 3 сохранился один из немногих в Томске каменных домов с на фасаде и вензелем «П. М.» Что за человек скрывается за этими двумя буквами?

Изящный вензель «П. М.» на щите-антефиксе лучше всего виден с противоположной стороны улицы. Фото: Серафима Кузина

Как сообщает информационная табличка на здании, построено оно было в начале ХХ века и принадлежало тогда известному сибирскому миллионеру — купцу А. Ф. Второву. Именно как «Особняк Второва» в 1978 году он был поставлен на госохрану и признан памятником регионального значения. В решении исполнительного комитета Томского областного совета народных депутатов предполагаемым архитектором здания назван некто Деев.

Фото: Серафима Кузина

Однако томские краеведы и историки архитектуры считают версию о принадлежности этого здания к усадьбе Второва ошибочной. Опровергают ее и многочисленные исторические материалы. Так, автор проекта «Град над Томью» Роман Петрушин пишет, что участок на улице Дворянская, 3, где сейчас стоит каменный особняк, вместе с землей и деревянным домом выкупил в 1906 году томский меценат и просветитель Петр Макушин у дворянина Михаила Тимофеева. Место в самом центре города явно было Макушину по душе: здесь же, на пересечении улицы Дворянской и переулка Благовещенского (ныне — это пер. Батенькова), размещались его книжный магазин и еще один деревянный двухэтажный дом.

Рядом с книжным магазином Петра Макушина располагались его деревянный дом по ул. Дворянская и большой участок, где позднее и был построен доходный каменный дом. Фото: из фондов ТОУНБ им. Пушкина

Расширив усадьбу за счет приобретенного участка, в 1912 году Макушин подает прошение в Томскую городскую управу о строительстве на месте купленного деревянного дома трехэтажного каменного здания с подвалом. Параллельно он начинает строительство Дома науки, на который, по словам самого же Макушина, было затрачено 150 тысяч рублей. Такую же сумму он вложил и в постройку дома на ул. Дворянской, который после завершения работ должен был стать доходным.

На дальнем плане каменный особняк и деревянный дом Макушина по соседству. Вторая половина ХХ в. Фото: «Град над Томью» (vk.com)

Для сдачи в аренду предполагалось шесть квартир — по две на каждом этаже — стоимостью до 12 тысяч в год. Выполнены они были по последнему слову техники: с электричеством, водопроводом, водяным отоплением и вентиляцией. Всего в здании размещалось 32 комнаты.

План второго и третьего этажей, 1991 г. Фото: предоставлено заведующим кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерием Залесовым

Доходный дом изящно украшен: выделяются вазоны на краю кровли, маскароны с лицами античных богов на фасаде и изящный вензель «П. М.» на щите-антефиксе над входом в здание — как раз как у владельца участка на Дворянской Петра Макушина. Его вензель до сих пор виден с соседней улицы, Крылова, когда спускаешься по ней к дому.

Современный облик

Маскароны на фасаде бывшего доходного дома Петра Макушина. Сейчас там размещается Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа — филиал СФНЦА РАН. Фото: Серафима Кузина

Во второй половине ХХ века в особняке Макушина размещались жилые квартиры. Напоминает об этом единственная сохранившаяся табличка с № «кв. 8» на чердаке. По информации заведующего кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерия Залесова, в одной из квартир после переезда в Томск в 1950-е годы жил знаменитый баскетболист, спортсмен с мировым именем Сергей Белов.

На чердаке раньше располагались жилые квартиры. Номер одной из них до сих пор остался. Фото: Серафима Кузина

Сейчас все три этажа здания на Гагарина, 3 занимает Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа — филиал СФНЦА РАН. По словам одного из старожилов НИИ, старшего научного сотрудника томского научного отдела Александры Кравец, институт переехал в макушинский дом в 1990–1991 году и на тот момент он был в таком хорошем состоянии, что даже не требовал особого ремонта:

— В первый год, как мы сюда заехали, был произведен небольшой ремонт, потому что на входе, под главной лестницей, была отгорожена стойка для консьержей и сторожей. Ее убрали, лестницу отремонтировали, и постепенно начали приводить в порядок помещения — белили, красили в основном, особо ничего не меняли. У нас аутентичный потолок, лепнина. Стены не сносились, видите, тут даже межкомнатные двери сохранились, но сейчас они не закрыты и не используются. А наверху, обратите внимание, розетка для радио на какой-то невероятной высоте, тут потолки, наверное, под четыре метра, — показывает Александра Владимировна.

Кабинет Александры Кравец с лепниной и потолками под четыре метра. Фото: Серафима Кузина

По сути, здание представляет собой музейный экспонат, который можно разглядывать часами. На входе посетителей встречает кованая парадная лестница с изящными цветами. По словам директора НИИ Анны Сайнаковой, за прошедшие сто с лишним лет менялись только перила и цвет ограждений.

Парадная кованая лестница напротив главного входа Фото: Серафима Кузина

Поднимаемся по старинной лестнице, освещенной сквозь высокое арочное окно и оказываемся на площадке второго этажа.

Фото: Серафима Кузина

По обе стороны от лестницы проходы в коридор увенчаны богатой лепниной, а по центру располагается большой барельеф с сюжетом из античных времен. Один из героев этой сцены, кстати, довольно похож на томского просветителя. Сотрудники института интерпретируют образы по-своему, под стать функциональному назначению здания — для них сцена говорит скорее о плодородии и земледелии.

Лестничная площадка на втором этаже Фото: Серафима Кузина

На третьем этаже лепнина на лестничной площадке повторяется. На наш вопрос, как это архитектурное великолепие удалось сохранить, директор института торфа Анна Сайнакова объясняет, что помог статус памятника:

— Последний отделочный ремонт у нас проводился в 2006-2007. Стены оклеивали обоями, потолки белили. Каких-то аварийных ситуаций у нас не было, хотя зданию уже много лет. Ничего не сыпалось. На третьем этаже у нас лепнина есть только в одном кабинете, на втором — в нескольких. Но, вероятно, она и была только там, потому что иначе бы ее тоже сохранили.

Кабинет директора НИИ единственный на третьем этаже с лепниной. Фото: Серафима Кузина

Лестничная площадка третьего этажа Фото: Серафима Кузина

Осматривая второй этаж, находим те самые три кабинета, богато украшенные лепниной.

Три кабинета с декорированными потолками на втором этаже Фото: Серафима Кузина

В коридоре сохранились старые вентиляционные решетки. Есть еще одна лестница — не такая роскошная, как первая, но представляющая не меньшую ценность для истории.

Черный вход с лестницей и вентиляционные решетки Фото: Серафима Кузина

Здесь же, по словам Александры Кравец, сохранились аутентичные пороги и старая печь, которая уже давно не действует и обшита гипсокартоном.

Сохранившаяся печь, которая уже давно не используется, тоже находится на втором этаже. Фото: Серафима Кузина

Аутентичные пороги Фото: Серафима Кузина

Из уникальных артефактов дома, которые больше нельзя увидеть — напольная плитка песочно-розового оттенка с переливами. Во время одного из ремонтов парадной лестницы ее полностью демонтировали, но один экземпляр сотрудники НИИ сохранили у себя в коллекции.

Экземпляр напольной плитки, сохранившийся в коллекции НИИ после ремонта парадной лестницы. Фото: предоставлено Александрой Кравец

— Еще интересный факт о здании: вы, наверное, знаете, что раньше очень большое внимание уделяли освещению в коридорах. И у нас, например, до сих пор видно, что двери [в коридор] с окошками наверху. Сейчас их все закрасили, а зря, тут было бы гораздо светлее, — отмечает наш проводник по зданию Александра Кравец.

Фото: Серафима Кузина

Наиболее обделенным с точки зрения художественной значимости оказался первый этаж. Там, по словам директора НИИ, находится лаборатория, где изначально не было такого буйства украшений, как на втором и третьем этажах. Зато с черного входа на первом этаже можно спуститься в подвал здания, который также, по словам сотрудников, находится в приличном состоянии — без завалов и подтеков.

По одной из городских легенд, раньше попасть в подвал можно было и через подземные ходы, правда, отыскать их пока никому не удалось. Фото: Серафима Кузина

Почему особняк стал второвским?

Вероятно, путаница с владельцем особняка произошла из-за ошибки в нумерации домов на бывшей улице Дворянской. Разобраться в этой истории нам помог заведующий кафедрой теории и истории архитектуры ТГАСУ Валерий Залесов:

— Открываем «Список улиц Томска» 1908 года, там есть фамилия Второва рядышком. Смотрим улицу Дворянскую: дома №5 и 7 — Второва, №1 и 3 — Макушина. Как известно, купил Петр Иванович участок в 1906 году вместе с деревянным домом, значит, на момент составления «Списка» участок уже был в ведении Макушина, — объясняет Валерий Залесов.

Макушину в начале ХХ века принадлежали дома под №1 и 3, а Второву — под № 5 и 7. Фото: из книги «Список улиц г. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки», 1908 г.

Согласно «Списку улиц Томска» 1915 г., на момент строительства каменного особняка, дома под №1 и 3 также принадлежали Петру Макушину. Не подлежит сомнению то, что книжный магазин Петра Макушина на пересечении улицы Дворянской и переулка Благовещенского тогда, как и сейчас, имел №1. Но менее очевидным является номер деревянного дома, находящегося рядом и из-за которого, вероятно, возникла ошибка.

Площадь Батенькова, запуск первого трамвая в Томске. На этой фотографии на заднем плане хорошо видно, что книжный магазин Макушина и его деревянная пристройка соединены общей стеной, а поэтому вполне могли иметь единый номер дома. Фото: «Град над Томью»

Казалось бы, этот деревянных двухэтажный дом, где жил сам Макушин, должен был иметь следующий для нечетной стороны улицы номер — №3. Но, по всей видимости, исторически сложилось так, что он считался частью книжного магазина: ведь сначала был построен деревянный дом, а уже затем каменное здание магазина. На старых фотографиях видно, что деревянный и каменный дома соединены между собой и представляют собой одно здание, таким образом, до революции у них был один и тот же адрес — дом №1. Исходя из этой логики, построенный каменный особняк получил после строительства №3, а не №5, как ошибочно считали и из-за этого причисляли его к второвской усадьбе.

Второву на самом деле принадлежали два соседних дома на этой улице. Первый, каменный, сохранился и признан выявленным объектом культурного наследия — его современный адрес ул. Гагарина, 5. Сейчас в нем располагается Томский областной онкологический диспансер. Второй дом был утрачен во второй половине ХХ века.

Чей проект?

Фото: Серафима Кузина

Предположение об авторстве проекта особняка архитектором Деевым тоже вызывает сомнения. Известный томский архитектор Алексей Петрович Деев работал в первой половине XIX века, умер после 1853 года. Возможно ли, что в начале ХХ века в Томске был еще один, но менее известный архитектор Деев? Чтобы узнать правду, вновь обращаемся за помощью к Валерию Залесову, автору книги «Архитекторы Томска».

— Мы с писали статью о Доме науке, он был поклонником Макушина. Однажды в архивах ТОКМ, в фонде Макушина, он нашел документы, в том числе, касающиеся и здания на Гагарина. Принес мне, я тоже очень удивился, где чуть ли не рукой Макушина было написано, что дом построен по проекту архитектора Князева. Эта информация, скорее всего, в статью не вошла, но у меня дома сохранились документы, подтверждающие мои слова, — рассказал Валерий Геннадьевич.

И действительно, на момент строительства Макушиным здания на улице Дворянской в Томске, городским архитектором был Лука Серапионович Князев. Эту должность он возглавлял всего полтора года — с июня 1911 по ноябрь 1912, но за это время успел приложить руку к проектам для многих томских учреждений.

В книге «Архитекторы Томска» говорится, что он наблюдал за окончанием постройки Заозерного училища, осуществлял строительство Мухинобугорского начального училища им. Л. Н. Толстого (эскизный проект В. Ф. Оржешко, доработка Л. С. Князев), составил проекты корпусов «заразной» больницы, казармы для городовых «конно-полицейской службы» и пристройки в Воскресенской городской аптеке.

Будучи в Томске, Князев не терял времени. В его биографии в этот период есть упоминание об участии в архитектурных конкурсах, где он оказывался в числе победителей. Так, например, в 1911 году он получил вторую премию за проект доходного дома Варваринского акционерного общества, а следом первую премию за проект здания главного казначейства в Санкт-Петербурге. Конечно, после такого успеха, он был замечен в столице и переведен в 1912 году в город Ревель для строительства портовых сооружений (ныне это столица Эстонии, город Таллин).

Заданий фасад здания Фото: Серафима Кузина

Возможно, уже после его отъезда надзор за строительством макушинского особняка осуществлял некто по фамилии Деев, и поэтому его имя фигурирует в этой истории. Но найти об этом достоверную информацию нам пока не удалось.

Мечты о Доме искусств

Если бы просьбы Макушина после прихода советской власти были услышаны, то в его особняке разместился бы первый в Томске Дом искусств. Фото: Серафима Кузина

Несмотря на все трудности и препятствия, Петру Макушину удалось завершить строительство в Томске Дома науки и открыть в нем «Народный университет». Дальнейшие планы соответствовали его девизу «ни одного неграмотного»: Петр Иванович хотел построить в Томске Дом искусств, Си­бирский музей, дом для инвали­дов и престарелых литераторов и ученых из сибиряков. Для Дома искусств, например, уже было найдено место прямо «на обширном участ­ке, где выстроен Дом науки».

Фото: из архива ТОКМ

Но революция, пришедшая в Томск в 1919 году, помешала грандиозным планам Макушина сбыться. Построить для каждого учреждения отдельные здания не удалось, так как царские деньги, откладываемые на их строительство, с приходом новой власти были аннулированы. Тогда Макушин предложил иное решение — передать имеющиеся у него дома на осуществление намеченных им «культурных задач».

Из заявления П.И. Макушина в Сибревком с просьбой передать ряд домов в г. Томске на нужды культурных учреждений, 1924 г. «В 1919 г. мною было приступлено к осуществлению мысли о „Доме искусств“. На заготовку строительных материалов мною внесено было в Сибирский Общественный Банк 30 т.р. в счет ассигнованных на эту постройку 150 т.р. В том же году мною положено было основание капи­тала „Сибирский литературный фонд“ для помощи нуж­дающимся литераторам и ученым взносом 25 т.р.».

Фото: Серафима Кузина

Так, будущий Дом искусств должен был разместиться в уже отстроенном к тому времени доходном доме на ул. Дворянской, ставшей после революции улицей Равенства. Выбор пал на него в силу того, что деньги получаемые с аренды этого здания, откладывались на строительство отдельного помещения для Дома искусств. В заявление в Сибревком 1924 года, перед близкой кончиной, Макушин пишет:

Не избалованный, привыкший к скромной жизни, я примирился со всеми лишениями, но никак не могу при­мириться с мыслью о том, что мои мечты после «Дома науки» и «Народного Университета» учредить в Сибири еще «Дом искусств», Областной музей и приют для ин­валидов ученых и престарелых литераторов, останутся в области неосуществленных проектов.

В этом письме Макушин просит новую действующую власть разместить в построенном им особняке музыкальные классы (не имеющие в Томске своего помещения уже 30 лет), театральную студию и классы живописи и ваяния. Однако просьба знаменитого томского мецената, принесшего в Томск образование и науку, не была услышана.

***

Каменное здание на ул. Равенства, 3 еще при Макушине в 1920 году было национализировано. В нем разместилась канцелярия военкомата местного гарнизона. Деревянный дом по соседству Макушину вернули — там он и прожил последние годы своей жизни. Во второй половине ХХ века это здание было снесено. Как рассказывают сегодня сотрудники книжного магазина «Петр Макушин», на его месте в 2010–2015 гг. построили каменный двухэтажный дом, где заработал ресторан Primo Piano, закрывшийся во время ковида.

После революции ул. Дворянская была переименована в ул. Равенства. Сначала в макушинском особняке размещалась канцелярия военкомата местного гарнизона, потом какое-то время там были жилые квартиры. Лишь в 1990-е годы здание передали НИИ сельского хозяйства и торфа. Фото: Павел Коханенко, из второго альбома «Старый Томск»

А особняк №3 до сих пор — бесспорное украшение центра Томска, наравне с книжным магазином и пассажем Второва, хотя и гораздо менее известное даже горожанам, не говоря уж о туристах.

Обойдя здание кругом, мы обнаружили еще одну примечательную деталь: на небольшом участке без штукатурки на кирпиче видно клеймо «ИН», которое ставил на свою продукцию томский купец Иван Некрасов. Совсем недавно Центр по охране памятников обнаружил такой же точно кирпич с «некрасовским» клеймом во время ремонта находящегося неподалеку доходного дома Деева в переулке Батенькова, 3. Фото: Серафима Кузина

И несмотря на то, что информация по историческим зданиям в центре города в последние годы продолжает уточняться, они по-прежнему полны загадок и нерассказанных историй.

Литература:

Крекнин, Г. Я. Ревнитель света — П. И. Макушин: 50 лет просветительской деятельности в Сибири, 1866–1916 гг. — Томск, 1916

Список улиц гор. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки» 1908 и 1915 гг.

Залесов, В. Г. Архитекторы Томска (XIX — начало XX века). — Томск, 2004

Заявление П.И. Макушина в Сибревком с просьбой передать ряд домов в г. Томске на нужды культурных учреждений.

Текст: Алёна Попова

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