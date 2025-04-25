В Томской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства с VR-экскурсиями и профпробами для школьников

25 апреля 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

На минувшей неделе Томская область присоединилась к Всероссийской ярмарке трудоустройства. В её рамках на 22 площадках служб занятости региона прошел целый ряд мероприятий, направленных на профориентацию и знакомство работодателей и соискателей.

Традиционно ключевые события состоялись в томском кадровом центре «Работа России». Здесь студентов, школьников, работающих и безработных ждали фестиваль профессий и ярмарка вакансий. Как проходили эти мероприятия — рассказываем в нашем материале.

Фестиваль профессий

На фестивале профессий Фото: Савелий Петрушев

В этом году в рамках ярмарки состоялся фестиваль профессий, организованный томским Кадровым центром. Его участники прошли профессиональные пробы под руководством крупнейших предприятий региона. Главным направлением фестиваля стали мехатроника и робототехника.

Анна Гомозова, начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Фото: Савелий Петрушев

— Мы решили охватить все целевые аудитории. Обычно мы делали это в один день, но понимали, что желающих посетить всегда много, как и желающих принять участие. И формы для разных целевых аудиторий разные: дети хотят в профессию поиграть, студенты — больше узнать о практиках и стажировках, о предприятиях и своих перспективах. Взрослые — про переобучение, повышение квалификации, а также найти для себя идеального работодателя. Поэтому мы разбили эти мероприятия по дням, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Началось все с фестиваля профессий. Это мероприятие, которое мы апробировали в прошлом году на площадке ВДНХ в Москве. На фестивале были представлены ключевые на этот год мехатроника и робототехника, потому что Томск стал федеральной площадкой для проведения всероссийского конкурса по этому направлению.

Маскот НО РАО встречал посетителей фестиваля Фото: Савелий Петрушев

Девушка пытается разглядеть свою будущую профессию Фото: Савелий Петрушев

VR-экскурсии по предприятиям школьникам «зашли» Фото: Савелий Петрушев

Название фото Фото: Савелий Петрушев

В рамках фестиваля старшеклассники также могли посетить томские производства на VR-экскурсиях, попробовать собрать капсулы БАДов, спаять интернет-кабель и поуправлять роботами.

— Было очень интересно сюда прийти — здесь были другие вузы и интерактив, — отметила посетившая ярмарку студентка второго курса СибГМУ Олеся Аверьянова. — От каждого университета взяла буклеты, от организаций, поучаствовала в квизах. Мне очень понравился стенд ТПУ — поуправляла там роботом. Очень интересно у ТУСУРа, Сибагро — много рассказывают девочки, интерактив очень хороший. И в целом фестиваль — полезное мероприятие. Теперь подумываю поступить в ТУСУР. Фото: Савелий Петрушев

Юрий Новокшенов, ученик девятого класса, который хочет быть пилотом гражданской авиации, но готов рассматривать варианты.

— В этом году фестиваль лучше, чем в прошлом году: более интересные площадки, больше разнообразия, можно познакомиться с робототехникой. На других стендах таблетки делали, а еще нам рассказывали, как производят ДСП, — говорит школьник. — Меня особенно заинтересовали робототехника и программирование. Фото: Савелий Петрушев

— Это наше будущее — здесь, на площадке можно узнать о баллах, которые нужны для поступления, что вообще делается в этих вузах, это интересно. Еще мне очень понравились VR-экскурсии по предприятиям — это очень круто! Интересные квизы были у ТУСУРа и «Микрана». И про вахты рассказывали очень интересно, — говорит школьница Василина Гаврина. Фото: Савелий Петрушев

— На фестивале мы можем узнать о новых, еще не таких популярных профессиях. Мне понравилось про свинок у Сибагро: показывали, как они живут, как их чипируют. Про растения было очень интересно. По делу, все хорошо рассказывают, — отметила посетительница ярмарки Вера Диканова. Фото: Савелий Петрушев

Знакомство с работодателями

На ярмарке вакансий Фото: Савелий Петрушев

Самое важное событие стартовало в пятницу, 18 апреля. В рамках ярмарки трудоустройства соискатели могли на одной площадке пообщаться с множеством работодателей, пройти первичные собеседования, узнать об условиях труда и заработной плате. Также для посетителей работали площадки, на которых можно было научиться составлять резюме, узнать о возможностях обучения и открытия собственного дела при поддержке томской службы занятости. На ярмарке собрались представители 60 предприятий, которые предложили 1400 вакансий для трудоустройства.

Людмила Дмитриева, начальник томского кадрового центра «Работа России» Фото: Савелий Петрушев

— На этот раз мы проводили ее с 15.00 до 19.00, чтобы люди, которые находятся в трудовых отношениях, но задумываются о смене работы, тоже могли поучаствовать в мероприятии, посмотреть варианты будущего трудоустройства, понять, что происходит на рынке труда, оценить уровень зарплат, предложения работодателей, — рассказала руководитель томского кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.

За день до мероприятия в центре организовали ярмарку специально для будущих специалистов. Её посетили 40 работодателей и около 600 студентов вузов и техникумов. Для них устроили акселераторы и мастер-классы, в том числе, по составлению резюме и прохождению собеседований. В итоге студенты заполнили 150 анкет на поиск работы и прохождение стажировок.

За два дня ярмарку в Томске посетило порядка 2000 человек, а всего в регионе площадки мероприятия посетили чуть больше 3000 соискателей. 706 из них получили предложения о трудоустройстве. Фото: Савелий Петрушев

— Я пришла по направлению от центра занятости. Сегодня ищу работу фармацевта, на ярмарке обнаружился интересный вариант — оставила свои контакты. Я впервые на таком мероприятии и удивлена количеством предложенных вакансий. Ребенок не дает пройти всю площадку, но то, что я искала для себя, я уже нашла, — рассказывает одна из посетительниц ярмарки Кристина Байгулова. Фото: Савелий Петрушев

— Хорошее мероприятие, оно воодушевляет людей: можно как-то вопрос решить с трудоустройством, а не замыкаться в себе, — отмечает Найрузбек Велибеков, соискатель. Фото: Савелий Петрушев

Разные профессии, разный возраст соискателей: в «Работе России» помогают всем жителям региона Фото: Савелий Петрушев

— Наша главная цель ― создать комфортные условия для трудоустройства каждого жителя Томской области, чтобы люди могли быстро и эффективно найти свое профессиональное призвание. Мы рады видеть, как наши соискатели устраиваются на достойную работу, а компании получают квалифицированных специалистов. Это вклад в будущее нашего региона, ― отметила директор Кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева.

Фото: Савелий Петрушев

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