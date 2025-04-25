В Томской области прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства с VR-экскурсиями и профпробами для школьников
На минувшей неделе Томская область присоединилась к Всероссийской ярмарке трудоустройства. В её рамках на 22 площадках служб занятости региона прошел целый ряд мероприятий, направленных на профориентацию и знакомство работодателей и соискателей.
Традиционно ключевые события состоялись в томском кадровом центре «Работа России». Здесь студентов, школьников, работающих и безработных ждали фестиваль профессий и ярмарка вакансий. Как проходили эти мероприятия — рассказываем в нашем материале.
Фестиваль профессий
В этом году в рамках ярмарки состоялся фестиваль профессий, организованный томским Кадровым центром. Его участники прошли профессиональные пробы под руководством крупнейших предприятий региона. Главным направлением фестиваля стали мехатроника и робототехника.
— Мы решили охватить все целевые аудитории. Обычно мы делали это в один день, но понимали, что желающих посетить всегда много, как и желающих принять участие. И формы для разных целевых аудиторий разные: дети хотят в профессию поиграть, студенты — больше узнать о практиках и стажировках, о предприятиях и своих перспективах. Взрослые — про переобучение, повышение квалификации, а также найти для себя идеального работодателя. Поэтому мы разбили эти мероприятия по дням, — отметила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Анна Гомозова. — Началось все с фестиваля профессий. Это мероприятие, которое мы апробировали в прошлом году на площадке ВДНХ в Москве. На фестивале были представлены ключевые на этот год мехатроника и робототехника, потому что Томск стал федеральной площадкой для проведения всероссийского конкурса по этому направлению.
В рамках фестиваля старшеклассники также могли посетить томские производства на VR-экскурсиях, попробовать собрать капсулы БАДов, спаять интернет-кабель и поуправлять роботами.
— В этом году фестиваль лучше, чем в прошлом году: более интересные площадки, больше разнообразия, можно познакомиться с робототехникой. На других стендах таблетки делали, а еще нам рассказывали, как производят ДСП, — говорит школьник. — Меня особенно заинтересовали робототехника и программирование.
Знакомство с работодателями
Самое важное событие стартовало в пятницу, 18 апреля. В рамках ярмарки трудоустройства соискатели могли на одной площадке пообщаться с множеством работодателей, пройти первичные собеседования, узнать об условиях труда и заработной плате. Также для посетителей работали площадки, на которых можно было научиться составлять резюме, узнать о возможностях обучения и открытия собственного дела при поддержке томской службы занятости. На ярмарке собрались представители 60 предприятий, которые предложили 1400 вакансий для трудоустройства.
— На этот раз мы проводили ее с 15.00 до 19.00, чтобы люди, которые находятся в трудовых отношениях, но задумываются о смене работы, тоже могли поучаствовать в мероприятии, посмотреть варианты будущего трудоустройства, понять, что происходит на рынке труда, оценить уровень зарплат, предложения работодателей, — рассказала руководитель томского кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева.
За день до мероприятия в центре организовали ярмарку специально для будущих специалистов. Её посетили 40 работодателей и около 600 студентов вузов и техникумов. Для них устроили акселераторы и мастер-классы, в том числе, по составлению резюме и прохождению собеседований. В итоге студенты заполнили 150 анкет на поиск работы и прохождение стажировок.
— Наша главная цель ― создать комфортные условия для трудоустройства каждого жителя Томской области, чтобы люди могли быстро и эффективно найти свое профессиональное призвание. Мы рады видеть, как наши соискатели устраиваются на достойную работу, а компании получают квалифицированных специалистов. Это вклад в будущее нашего региона, ― отметила директор Кадрового центра «Работа России» Томской области Людмила Дмитриева.
Фото: Савелий Петрушев
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