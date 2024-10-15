Истории астрономического дома. Что находится в 140-летнем деревянном особняке в Университетской роще

15 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Что такое астрономический дом в Университетской роще и где он находится? Как сегодня используются помещения старинного деревянного особняка и что скрывается за его скромным фасадом?

Рассказываем о тайнах и историях 140-летнего дома, исследуем его уголки и показываем вам.

Астрономический дом Томского императорского университета является объектом культурного наследия регионального значения. Расположен он в Университетской роще — в очень тихом и зеленом месте между Сибирским ботаническим садом и главным корпусом ТПУ. Фото: Серафима Кузина

На огромной территории Университетской рощи немало интересных, но не очень известных объектов, которые, тем не менее, заслуживают внимания. Так, недавно мы рассказывали о здании бывшей часовни с каменным крестом над входом, которое располагается за корпусом факультета физической культуры ТГУ. А пройдя немного дальше, можно увидеть еще один любопытный объект — астрономический дом Томского императорского университета.

Найти его непросто: к двухэтажному деревянному зданию ведет небольшая тропинка от оранжереи Сибирского ботанического сада. Фасад дома от посторонних глаз скрывают растущие по всему участку многочисленные деревья и кустарники рощи. Оказываясь там, невольно ощущаешь себя словно в лесу, а не в центре Томска.

Здание имеет довольно сложную форму и состоит из двух соединенных корпусов — двух- и одноэтажного. На фото: слева боковой фасад двухэтажного дома, далее задний фасад перехода и одноэтажного дома. Фото: Серафима Кузина

А это задний фасад двухэтажной части здания с лоджией и отдельной дверью. Фото: Серафима Кузина

Но уединенное местоположение — не единственная особенность астрономического дома. Он был построен еще до открытия главного корпуса Томского императорского университета, в 1882 году — как первое здание на территории ботанического сада. Изначально оно предназначалось для кафедры астрономии проектировавшегося в тот момент физико-математического факультета. Но после сдачи дома сначала временно, а затем и постоянно, там стали жить университетские служащие.

Главный фасад дома украшен наличниками и «розеткой» над крышей. Фото: Серафима Кузина

При первом знакомстве астрономический дом может показаться совсем небольшим: всего два этажа да небольшая выступающая лоджия. Но впечатление обманчиво. Это довольно сложное строение, состоящее из двух соединенных корпусов — двух- и одноэтажного. Если рассматривать старую фотографию из альбома «Императорский томский университет» 1880–1892 гг., хорошо видно: таким здание было построено изначально.

Фото: из фонда НБ ТГУ

Сегодня часть помещений в здании занимают жилые квартиры, об одной из них мы писали в нашем материале: Удивительные жилища Томска. Как живется в астрономическом доме со 130-летними полами. А на нижнем этаже размещается лаборатория интродукции сельскохозяйственных растений Сибирского ботанического сада, куда мы давно хотели попасть.

Дом с историями

Вход в лабораторию интродукции сельскохозяйственных растений СибБС. Фото: Серафима Кузина

Экскурсию по астрономическому дому и лаборатории нам провела ее заведующая, старший научный сотрудник СибБС Светлана Сучкова. По ее словам, лаборатория интродукции переехала в подвал астрономического дома из главного корпуса ТГУ лишь в 1980-е годы, до этого на ее месте располагалась типография университета:

— Я это знаю, потому что сюда наши сотрудники ходили к корректору, именно тут она и сидела. У нас как раз монография есть в лаборатории, которая была издана тогда университетом. А мы здесь с ноября 1983 года, нас [в здание астрономического дома] временно перевели, — говорит Светлана Сучкова.

Заведующая лабораторией интродукции сельскохозяйственных растений СибБС Светлана Сучкова. Фото: Серафима Кузина

Но «временный» переезд оказался постоянным — на нижнем этаже астрономического дома лаборатория размещается уже 41 год. За это время пространство существенно обжилось и заставилось шкафами с учебными материалами. Здесь проходят занятия со студентами-биологами, а сотрудники лаборатории изучают разнообразные сорта растений и даже создают новые. Первое, что показала нам Светлана Александровна, после того, как мы зашли в лабораторию — опытные образцы семян жимолости, у которой ягоды не осыпаются с куста:

Экспериментальные образцы семян, хранящиеся в лаборатории. Фото: Серафима Кузина

— Лаборатория — это вся «вещевка». Мы изучаем кормовые и полевые культуры, но сейчас в основном занимаемся плодово-ягодным садоводством, потому что наш университет является колыбелью научного садоводства Сибири. Впервые метод искусственной гибридизации применил Николай Феофанович Кащенко — профессор Томского университета. У нас в экспериментальном саду его имени растут выведенные им ранеточные сорта яблонь.

Учебный класс, где проводятся занятия со студентами. Фото: Серафима Кузина

На фоне микроскопов, книг по садоводству и коробок с семенами заметно выделяется небольшой камин. На нем нет богатой лепнины и редких изразцов, но само его наличие как бы намекает на принадлежность к прошлому. По словам Светланы Александровны, камин старинный, а продолжает его с другой стороны большая печь, у которой сохранились дымоход и труба. Несколько лет назад камин даже топили.

— В Томске во многих домах были подвальные помещения из кирпича. Там стояли большие печи и их топила прислуга. Я не знаю, был ли тут сразу предусмотрен камин или его сделали потом, но печь тут однозначно старая, сохранившаяся, — считает Светлана.

Камин — чуть ли не единственный артефакт прошлого, сохранившийся внутри здания. 1-2. Основная часть камина находится в учебном классе. 3. Задняя часть камина — дымоход и так называемая «лежанка», где можно было спать в холодное время года. Увидеть эти элементы печи можно в соседней с учебным классом комнате, где сейчас кладовая. Фото: Серафима Кузина

По словам Светланы Сучковой, на протяжении всей истории дома, в нем жили профессора Томского университета. Среди них, например, основатель ботанического сада Порфирий Крылов, который переехал сюда в 1921 году, и его последовательница, составитель знаменитого гербария Лидия Сергиевская:

— Лет, наверное, 20 назад я встретилась с врачом, которая лечила Лидию Палладиевну до последних дней жизни. Она спросила: а вы где работаете? Я говорю: в ботаническом саду. А она мне: я лечила Лидию Палладиевну, она жила недалеко… Я пришла на работу, стала коллегам рассказывать, а они отвечают — вот в этом доме она и жила. Только я не знаю, конечно, над нами или, может быть, во второй половине, — рассказывает наша собеседница и показывает в окно на одноэтажный корпус астрономического дома.

Рядом с кладовой располагается еще одна комната. Из окна видно продолжение астрономического дома — его одноэтажную часть. Фото: Серафима Кузина

Еще одна случайная встреча всплывает в памяти Светланы Александровны. Когда она в 1981 году пришла работать в СибБС, ее коллегами стали Анна Егоровна Детцель и Ефросинья Андреевна Мирошниченко. Как оказалось, какое-то время обе работали в одной из квартир астрономического дома домработницами:

— Анна Егоровна работала у Валентины Антоновны Иванеи — профессора ТГУ, первой женщины-геолога в Сибири. Ее сын, по-моему, до сих пор здесь живет. Помню, как она рассказывала, что носила пешком им со Степановки молоко — тогда, в послевоенные годы, [городского] транспорта, как такового, не было. А потом у Валентины Антоновны работала и вторая моя коллега, Ефросинья Андреевна Мирошниченко… Многие профессора тут жили, тогда было принято иметь домработниц.

Через белую дверь по центру можно подняться на второй этаж, но сейчас она частично заставлена шкафом и не используется сотрудниками лаборатории. Фото: Серафима Кузина

Наша собеседница рассказывает — дом полнится историей, и не только потому, что был построен почти полтора века назад и в разные годы здесь жила томская профессура. До сих пор здание хранит в себе уникальные научные труды: например, коллекцию журналов по садоводству начала ХХ века, которые используются и на учебных занятиях, и как исторический материал для написания статей.

1-5. Дореволюционный журнал «Плодоводство», в одном из выпусков нам даже попалась цветная иллюстрация. 6-7. Еще один дореволюционный сборник «Научное плодоводство». 8. На последней фотографии изображен уже более современный вариант журнала о садоводстве 1998 года. Фото: Серафима Кузина

А еще в этом здании хранят экспериментальные семена. Как отмечает Светлана Сучкова, только томатов гибрида СибБС, который был выведен еще в 1938 году, в их арсенале около 360 сортов. Также томский ботсад ведет семенами с более чем 150 странами мира и различными городами России. Например, совсем недавно сотрудники лаборатории получили для изучения семена лука из .

Семена лука и клевера. Фото: Серафима Кузина

— Коллекционные семена мы не можем до бесконечности хранить, они портятся, теряют всхожесть, на них могут быть вирусы. Например, томаты до 10 лет у нас обычно лежат, несмотря на то, что тут прохладно летом, а зимой очень жарко. Некоторые семена хранятся и дольше — вот с 2012 года, вот с 2008, 2014 — год на них обязательно подписывается.

Семена хранятся в отдельных шкафах в бумажных пакетах. Для этого отведена специальная комната. Фото: Серафима Кузина

Осмотрев лабораторию, выходим на улицу. Фасад здания украшен необычными деревянными наличниками с изображениями геометрических фигур — под стать астрономическому дому. Светлана Сучкова рассказывает, как однажды стала невольным слушателем экскурсии, где объясняли значение этих символов.

— Значки по краям наличников символизируют стороны света. Четыре направления, как у компаса. Даже в такой детали хотели отразить назначение здания! — говорит Светлана.

Наличники с разных сторон дома до сих пор сохранили единую стилистику. Фото: Серафима Кузина

Не успели мы подумать о значении центрального символа с точкой и квадратными скобками, как Светлана Александровна вновь обращает наше внимание, но уже на основание здания: «Он же сложен не из кирпичей, а из камня», — показывает наш проводник на .

Бутовый фундамент дома. Фото: Серафима Кузина

Кстати, кирпичи дома тоже различаются между собой. По словам заведующей, кирпичный вход в лабораторию был построен значительно позже самого здания — в 1960-е годы. Подтверждают это и старые фотографии, где видно, что раньше под открытым балконом (сейчас он застеклен) угол был деревянным. Вероятно, уже в советское время эту часть заложили кирпичом и сделали там отдельный вход в подвал.

Правая часть, окрашенная в белый, была построена, по словам Светлана Сучковой, лишь в 1960-е годы. Балкон над ней, кстати, был раньше не застекленным. Фото: Серафима Кузина

Почти ровесник дома

Мемориальный плодово-ягодный сад им. Н. Ф. Кащенко. Фото: Серафима Кузина

В соседях у астрономического дома не менее ценный объект — мемориальный плодово-ягодный сад с необычными сортами. Заложен он был в 1885 году первым профессором Томского императорского университета Порфирием Крыловым, который привез из Казанского ботанического сада тропические и субтропические сорта растений — всего более 700 экземпляров.

Продолжил развитие садоводства в Томске заведующий кафедрой зоологии Томского университета, ректор вуза с 1894 по 1895 гг. Николай Кащенко. Он вывел первые ранеточные сорта яблонь, основал томский акклиматизационный сад и положил начало научному плодоводству в Сибири. За заслуги перед наукой именно в его честь решили назвать реконструированный в 2013 году плодовый сад.

— Многие из сортов, высаженных Крыловым, уже ушли, но на замену им мы в форме посадили другие. Ранеточные сорта Николая Кащенко мы сохранили, у нас они растут в саду. Здесь же — рябина, груши, яблони разных сортов, например, «Радуга» селекции другого видного ученого, Тяжельникова. Он работал у нас в ботсаду с 1950-х, был замдиректора по науке, — рассказывает Светлана Сучкова.

Виды яблонь Фото: Серафима Кузина

Сейчас за экспериментальной территорий ухаживают сотрудники ботанического сада. Здесь же проходят практические занятия для студентов-биологов, а местные орнитологи изучают жизнь птиц. Но останавливаются там и случайные прохожие, чтобы передохнуть на резной лавочке — место очень уютное.

Текст: Алёна Попова

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