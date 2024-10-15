Истории астрономического дома. Что находится в 140-летнем деревянном особняке в Университетской роще
Что такое астрономический дом в Университетской роще и где он находится? Как сегодня используются помещения старинного деревянного особняка и что скрывается за его скромным фасадом?
Рассказываем о тайнах и историях 140-летнего дома, исследуем его уголки и показываем вам.
На огромной территории Университетской рощи немало интересных, но не очень известных объектов, которые, тем не менее, заслуживают внимания. Так, недавно мы рассказывали о здании бывшей часовни с каменным крестом над входом, которое располагается за корпусом факультета физической культуры ТГУ. А пройдя немного дальше, можно увидеть еще один любопытный объект — астрономический дом Томского императорского университета.
Найти его непросто: к двухэтажному деревянному зданию ведет небольшая тропинка от оранжереи Сибирского ботанического сада. Фасад дома от посторонних глаз скрывают растущие по всему участку многочисленные деревья и кустарники рощи. Оказываясь там, невольно ощущаешь себя словно в лесу, а не в центре Томска.
Но уединенное местоположение — не единственная особенность астрономического дома. Он был построен еще до открытия главного корпуса Томского императорского университета, в 1882 году — как первое здание на территории ботанического сада. Изначально оно предназначалось для кафедры астрономии проектировавшегося в тот момент физико-математического факультета. Но после сдачи дома сначала временно, а затем и постоянно, там стали жить университетские служащие.
При первом знакомстве астрономический дом может показаться совсем небольшим: всего два этажа да небольшая выступающая лоджия. Но впечатление обманчиво. Это довольно сложное строение, состоящее из двух соединенных корпусов — двух- и одноэтажного. Если рассматривать старую фотографию из альбома «Императорский томский университет» 1880–1892 гг., хорошо видно: таким здание было построено изначально.
Сегодня часть помещений в здании занимают жилые квартиры, об одной из них мы писали в нашем материале: Удивительные жилища Томска. Как живется в астрономическом доме со 130-летними полами. А на нижнем этаже размещается лаборатория интродукции сельскохозяйственных растений Сибирского ботанического сада, куда мы давно хотели попасть.
Дом с историями
Экскурсию по астрономическому дому и лаборатории нам провела ее заведующая, старший научный сотрудник СибБС Светлана Сучкова. По ее словам, лаборатория интродукции переехала в подвал астрономического дома из главного корпуса ТГУ лишь в 1980-е годы, до этого на ее месте располагалась типография университета:
— Я это знаю, потому что сюда наши сотрудники ходили к корректору, именно тут она и сидела. У нас как раз монография есть в лаборатории, которая была издана тогда университетом. А мы здесь с ноября 1983 года, нас [в здание астрономического дома] временно перевели, — говорит Светлана Сучкова.
Но «временный» переезд оказался постоянным — на нижнем этаже астрономического дома лаборатория размещается уже 41 год. За это время пространство существенно обжилось и заставилось шкафами с учебными материалами. Здесь проходят занятия со студентами-биологами, а сотрудники лаборатории изучают разнообразные сорта растений и даже создают новые. Первое, что показала нам Светлана Александровна, после того, как мы зашли в лабораторию — опытные образцы семян жимолости, у которой ягоды не осыпаются с куста:
— Лаборатория — это вся «вещевка». Мы изучаем кормовые и полевые культуры, но сейчас в основном занимаемся плодово-ягодным садоводством, потому что наш университет является колыбелью научного садоводства Сибири. Впервые метод искусственной гибридизации применил Николай Феофанович Кащенко — профессор Томского университета. У нас в экспериментальном саду его имени растут выведенные им ранеточные сорта яблонь.
На фоне микроскопов, книг по садоводству и коробок с семенами заметно выделяется небольшой камин. На нем нет богатой лепнины и редких изразцов, но само его наличие как бы намекает на принадлежность к прошлому. По словам Светланы Александровны, камин старинный, а продолжает его с другой стороны большая печь, у которой сохранились дымоход и труба. Несколько лет назад камин даже топили.
— В Томске во многих домах были подвальные помещения из кирпича. Там стояли большие печи и их топила прислуга. Я не знаю, был ли тут сразу предусмотрен камин или его сделали потом, но печь тут однозначно старая, сохранившаяся, — считает Светлана.
По словам Светланы Сучковой, на протяжении всей истории дома, в нем жили профессора Томского университета. Среди них, например, основатель ботанического сада Порфирий Крылов, который переехал сюда в 1921 году, и его последовательница, составитель знаменитого гербария Лидия Сергиевская:
— Лет, наверное, 20 назад я встретилась с врачом, которая лечила Лидию Палладиевну до последних дней жизни. Она спросила: а вы где работаете? Я говорю: в ботаническом саду. А она мне: я лечила Лидию Палладиевну, она жила недалеко… Я пришла на работу, стала коллегам рассказывать, а они отвечают — вот в этом доме она и жила. Только я не знаю, конечно, над нами или, может быть, во второй половине, — рассказывает наша собеседница и показывает в окно на одноэтажный корпус астрономического дома.
Еще одна случайная встреча всплывает в памяти Светланы Александровны. Когда она в 1981 году пришла работать в СибБС, ее коллегами стали Анна Егоровна Детцель и Ефросинья Андреевна Мирошниченко. Как оказалось, какое-то время обе работали в одной из квартир астрономического дома домработницами:
— Анна Егоровна работала у Валентины Антоновны Иванеи — профессора ТГУ, первой женщины-геолога в Сибири. Ее сын, по-моему, до сих пор здесь живет. Помню, как она рассказывала, что носила пешком им со Степановки молоко — тогда, в послевоенные годы, [городского] транспорта, как такового, не было. А потом у Валентины Антоновны работала и вторая моя коллега, Ефросинья Андреевна Мирошниченко… Многие профессора тут жили, тогда было принято иметь домработниц.
Наша собеседница рассказывает — дом полнится историей, и не только потому, что был построен почти полтора века назад и в разные годы здесь жила томская профессура. До сих пор здание хранит в себе уникальные научные труды: например, коллекцию журналов по садоводству начала ХХ века, которые используются и на учебных занятиях, и как исторический материал для написания статей.
А еще в этом здании хранят экспериментальные семена. Как отмечает Светлана Сучкова, только томатов гибрида СибБС, который был выведен еще в 1938 году, в их арсенале около 360 сортов. Также томский ботсад ведет делектусный обмен семенами с более чем 150 странами мира и различными городами России. Например, совсем недавно сотрудники лаборатории получили для изучения семена лука из Апатитов.
— Коллекционные семена мы не можем до бесконечности хранить, они портятся, теряют всхожесть, на них могут быть вирусы. Например, томаты до 10 лет у нас обычно лежат, несмотря на то, что тут прохладно летом, а зимой очень жарко. Некоторые семена хранятся и дольше — вот с 2012 года, вот с 2008, 2014 — год на них обязательно подписывается.
Осмотрев лабораторию, выходим на улицу. Фасад здания украшен необычными деревянными наличниками с изображениями геометрических фигур — под стать астрономическому дому. Светлана Сучкова рассказывает, как однажды стала невольным слушателем экскурсии, где объясняли значение этих символов.
— Значки по краям наличников символизируют стороны света. Четыре направления, как у компаса. Даже в такой детали хотели отразить назначение здания! — говорит Светлана.
Не успели мы подумать о значении центрального символа с точкой и квадратными скобками, как Светлана Александровна вновь обращает наше внимание, но уже на основание здания: «Он же сложен не из кирпичей, а из камня», — показывает наш проводник на бутовый фундамент.
Кстати, кирпичи дома тоже различаются между собой. По словам заведующей, кирпичный вход в лабораторию был построен значительно позже самого здания — в 1960-е годы. Подтверждают это и старые фотографии, где видно, что раньше под открытым балконом (сейчас он застеклен) угол был деревянным. Вероятно, уже в советское время эту часть заложили кирпичом и сделали там отдельный вход в подвал.
Почти ровесник дома
В соседях у астрономического дома не менее ценный объект — мемориальный плодово-ягодный сад с необычными сортами. Заложен он был в 1885 году первым профессором Томского императорского университета Порфирием Крыловым, который привез из Казанского ботанического сада тропические и субтропические сорта растений — всего более 700 экземпляров.
Продолжил развитие садоводства в Томске заведующий кафедрой зоологии Томского университета, ректор вуза с 1894 по 1895 гг. Николай Кащенко. Он вывел первые ранеточные сорта яблонь, основал томский акклиматизационный сад и положил начало научному плодоводству в Сибири. За заслуги перед наукой именно в его честь решили назвать реконструированный в 2013 году плодовый сад.
— Многие из сортов, высаженных Крыловым, уже ушли, но на замену им мы в стланцевой форме посадили другие. Ранеточные сорта Николая Кащенко мы сохранили, у нас они растут в саду. Здесь же — рябина, груши, яблони разных сортов, например, «Радуга» селекции другого видного ученого, Тяжельникова. Он работал у нас в ботсаду с 1950-х, был замдиректора по науке, — рассказывает Светлана Сучкова.
Сейчас за экспериментальной территорий ухаживают сотрудники ботанического сада. Здесь же проходят практические занятия для студентов-биологов, а местные орнитологи изучают жизнь птиц. Но останавливаются там и случайные прохожие, чтобы передохнуть на резной лавочке — место очень уютное.
Текст: Алёна Попова
Какая-то сноска
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