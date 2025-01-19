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Крещенские купания в Томске на закате — 2025

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Сегодня, 19 января, в Томске прошли традиционные крещенские купания.

В этом году иордань была организована на правом берегу Томи рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля.

Всего в Томской области было оборудовано 19 мест для купаний, из них 16 — на открытых водоёмах. По словам специалистов, несмотря на теплую зиму, толщина льда была безопасной для купающихся, но с некоторыми условиями. Группы не должны были превышать 5-7 человек, а вот толпой выходить на лед категорически не рекомендовалось.

Крещенские купания прямо на закате дня — в фоторепортаже Савелия Петрушева.

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