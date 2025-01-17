18+
18+
РЕКЛАМА

Толщина льда в открытых водоемах безопасна для крещенских купаний — МЧС

Город, Крещенские купания, Томские новости, томск крещенские купания купель иордань прорубь где искупаться традиции Толщина льда в открытых водоемах безопасна для крещенских купаний — МЧС

Несмотря на относительную теплую зиму, 19 января в Томской области традиционно пройдут крещенские купания. В этом году в Томске иордань вновь будет обустроена на правом берегу реки Томи, рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Томской области Николай Кирсанов, всего в регионе будет оборудовано 19 мест для крещенских купаний, из них 16 купелей будут расположены на открытых водоёмах. По словам Кирсанова, толщина льда в этих местах безопасна.

«Толщина льда позволяет выходить [на лед] группам по 5-7 человек на расстоянии от одного до пяти метров. Самое основное — нельзя выходить толпой. По опыту прошлых лет могу сказать: когда приезжают большие семьи — сразу выбегают на лед. Такого допускать нельзя. Желательно чтобы и родители с детьми поговорили: детям необходимо держаться на определенном расстоянии и не отбегать далеко», — сообщил Кирсанов.

Он добавил, что безопасность в местах крещенских купаний будут обеспечивать МВД и МЧС. От МЧС будет задействовано порядка 49 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь рассказал о результатах проверки воды на наличие опасных микроорганизмов. По его словам, на всех объектах вода соответствует гигиеническим нормативам. Исследование на наличие общих колиформных бактерий, кишечной палочки, цист патогенных кишечных простейших и яиц гельминтов в местах купания проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области.

«Зимой возбудители тех же острых кишечных инфекций могут сохраняться в воде. Если летом при прогревании воды они начинают активно размножаться и возникает больше рисков заражения человека, то при температуре воды, как сейчас — 2-3 С°, микроорганизмы есть, они жизнеспособны, но их содержание, как показывают результаты лабораторных исследований, соответствуют гигиеническим нормативам», — отметил Егор Медведь.

Он также напомнил томичам, что окунаться в ледяную воду лучше всего подготовленным людям, которые в течение года закалялись и принимали контрастный душ. Не рекомендуется заходить в прорубь беременным женщинам, пожилым людям и людям с острыми или хроническими заболеваниями. Для детей ограничений по возрасту не предусмотрено, но они так же, как и взрослые, должны быть закаленными.

Перед погружением в купель специалисты рекомендуют надеть удобную обувь, разогреться на свежем воздухе, а также сделать несколько глубоких вдохов и несколько резких выдохов для того, чтобы снабдить кровь кислородом. Входить в воду стоит постепенно, находится в ней рекомендуют не больше минуты, иначе это может привести к переохлаждению организма. Категорически запрещается нырять.

После проруби необходимо растереться сухим полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячего чая. Ни в коем случае ни до, ни после нельзя принимать алкоголь, так как это окажет большую нагрузку на сердце и сосуды.

Полный список мест для крещенских купаний Томской епархии:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

На главной площади Томска заработали ледовые горки

20 декабря 2024
Томские новости

Томский «Дом Карим-Бая» отремонтируют за 54 млн рублей

23 декабря 2024
Томские новости

В новогоднюю ночь проезд на томских трамваях и троллейбусах будет бесплатным

19 декабря 2024
Работа

Чудеса своими руками. Новогодние традиции Томского филиала Сибирской Сервисной Компании

13 января 2025
Томские новости

Нацоператор продолжает строительство хранилища твердых радиоактивных отходов в Томской области

18 декабря 2024
Томские новости

Экс-замгубернатора Томской области Гурдин не смог оспорить приговор

27 декабря 2024
Томские новости

Томичи выберут самые красивые новогодние трамваи и троллейбусы

15 января 2025
Бизнес

В Томске прошли городские колядки «С медведем по соседям»

12 января 2025
Томские новости

Томичей приглашают на читку комедийной пьесы «Выбор режиссера»

14 января 2025