Толщина льда в открытых водоемах безопасна для крещенских купаний — МЧС

17 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, их архива издания

Несмотря на относительную теплую зиму, 19 января в Томской области традиционно пройдут крещенские купания. В этом году в Томске иордань вновь будет обустроена на правом берегу реки Томи, рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Томской области Николай Кирсанов, всего в регионе будет оборудовано 19 мест для крещенских купаний, из них 16 купелей будут расположены на открытых водоёмах. По словам Кирсанова, толщина льда в этих местах безопасна.

«Толщина льда позволяет выходить [на лед] группам по 5-7 человек на расстоянии от одного до пяти метров. Самое основное — нельзя выходить толпой. По опыту прошлых лет могу сказать: когда приезжают большие семьи — сразу выбегают на лед. Такого допускать нельзя. Желательно чтобы и родители с детьми поговорили: детям необходимо держаться на определенном расстоянии и не отбегать далеко», — сообщил Кирсанов.

Он добавил, что безопасность в местах крещенских купаний будут обеспечивать МВД и МЧС. От МЧС будет задействовано порядка 49 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Томской области Егор Медведь рассказал о результатах проверки воды на наличие опасных микроорганизмов. По его словам, на всех объектах вода соответствует гигиеническим нормативам. Исследование на наличие общих колиформных бактерий, кишечной палочки, цист патогенных кишечных простейших и яиц гельминтов в местах купания проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области.

«Зимой возбудители тех же острых кишечных инфекций могут сохраняться в воде. Если летом при прогревании воды они начинают активно размножаться и возникает больше рисков заражения человека, то при температуре воды, как сейчас — 2-3 С°, микроорганизмы есть, они жизнеспособны, но их содержание, как показывают результаты лабораторных исследований, соответствуют гигиеническим нормативам», — отметил Егор Медведь.

Он также напомнил томичам, что окунаться в ледяную воду лучше всего подготовленным людям, которые в течение года закалялись и принимали контрастный душ. Не рекомендуется заходить в прорубь беременным женщинам, пожилым людям и людям с острыми или хроническими заболеваниями. Для детей ограничений по возрасту не предусмотрено, но они так же, как и взрослые, должны быть закаленными.

Перед погружением в купель специалисты рекомендуют надеть удобную обувь, разогреться на свежем воздухе, а также сделать несколько глубоких вдохов и несколько резких выдохов для того, чтобы снабдить кровь кислородом. Входить в воду стоит постепенно, находится в ней рекомендуют не больше минуты, иначе это может привести к переохлаждению организма. Категорически запрещается нырять.

После проруби необходимо растереться сухим полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячего чая. Ни в коем случае ни до, ни после нельзя принимать алкоголь, так как это окажет большую нагрузку на сердце и сосуды.

Полный список мест для крещенских купаний Томской епархии:

На реке Томь, рядом с пересечением улиц Трифонова и Мусы Джалиля , в 12.00 начнется освящение воды митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом. С 12.30 до 21.00 все желающие смогут окунуться в купели;

, в 12.00 начнется освящение воды митрополитом Томским и Асиновским Ростиславом. С 12.30 до 21.00 все желающие смогут окунуться в купели; На реке Ушайка в селе Корнилово купель будет открыта с 14.00 до 22.00;

купель будет открыта с 14.00 до 22.00; На озере в поселке Апрель купания пройдут с 12.00 до 20.00;

купания пройдут с 12.00 до 20.00; В Первомайском районе купания будут организованы на озере в поселке Беляй — с 12.00 до 14.00, и в деревне Туендат с 14.00 до 17.00;

— с 12.00 до 14.00, и в с 14.00 до 17.00; На реке Чулым купели будут открыты в поселке Берегаево с 12.00 до 20.00, в селах Зырянское - с 12.00 до 17.00, и Тегульдет — с 00.00 до 20.00;

с 12.00 до 20.00, - с 12.00 до 17.00, и — с 00.00 до 20.00; В Асиновском районе будут оборудованы три иордани: на озере в селе Победа — с 12.00 до 17.00, на территории храма в селе Ново-Кусково — с 10.00 до 19.00, на реках Латат и Кужербак в селе Новониколаевка — с 10.00 до 20.00;

— с 12.00 до 17.00, на территории храма — с 10.00 до 19.00, на реках Латат и Кужербак в — с 10.00 до 20.00; На реке Бакса в деревне Терсалгай купель будет открыта с 13.00 до в 20.00;

купель будет открыта с 13.00 до в 20.00; На озере Лебяжье в селе Мельниково Шегарского района купания пройдут с 14.00 до 20.00.

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