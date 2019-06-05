Фестиваль «мУкА.Склады искусства». День третий (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 5 июня 2019 // Фото: Владимир Дударев

Заключительный день арт-фестиваля «мУкА.Склады искусства» прошел в минувшее воскресенье, 3 июня.

Третий день фестиваля начался с великолепной лекции художника и куратора Евгения Стрелкова. Он рассказал об опыте запуска в Нижнем Новгороде центра современного искусства в историческом здании Арсенала и о других проектах. После выступили критик, журналист, корреспондент раздела «Культура» газеты «КоммерсантЪ» Анна Толстова и челябинский урбанист Лев Владов.

Главным пунктом вечерней программы стала дискуссия «Это чье все? Для кого? Культурное наследие и современное искусство в Сибирских Афинах». Модератором на ней выступил директор ИИК ТГУ, профессор, теоретик искусства Дмитрий Галкин. В дискуссии приняли участие заместитель директора по региональному развитию ГЦСИ Анастасия Ломоносова, Анна Толстова, Евгений Стрелков, Лев Владов, Андрей Кочетков (Том Сойер Фест), председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов и куратор арт-фестиваля Анастасия Куклина. Участники, эксперты и зрители фестиваля в течение двух часов эмоционально обсуждали будущее центра современного искусства в Томске и перспективы восстановления

Параллельно с лекционной программой на площадке у Гороховских складов прошли мастер-классы и перформансы.

День завершился акцией «Нельзя сохранить?», в рамках которой участники фестиваля совместно со зрителями демонтировали паблик-арт инсталяции.

Лекция Евгения Стрелкова «Индустрия превращается... В искусство! Опыт Земли Северный Рейн-Вестфалия и Нижегородское измерение» Фото: Владимир Дударев

Куратор фестиваля Анастасия Куклина рассказывает о дальнейшей программе «мУкИ» Фото: Владимир Дударев

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К третьему дню фестиваля все больше горожан рассказали о том, чего они хотят сделать перед смертью Фото: Владимир Дударев

Работы участников мастер-класса от «Деревенского молочка». Картины написаны молоком и проявлена над огнём Фото: Владимир Дударев

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Гости фестиваля рисуют Гороховские склады на мастер-классе Фото: Владимир Дударев

Картина Ильи Маломощенко в ее финальном виде Фото: Владимир Дударев

Урбанист Лев Владов рассказывает, как сделать город красивым Фото: Владимир Дударев

Фото: Владимир Дударев

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