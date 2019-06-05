Фестиваль «мУкА.Склады искусства». День третий (ФОТО)
Заключительный день арт-фестиваля «мУкА.Склады искусства» прошел в минувшее воскресенье, 3 июня.
Третий день фестиваля начался с великолепной лекции художника и куратора Евгения Стрелкова. Он рассказал об опыте запуска в Нижнем Новгороде центра современного искусства в историческом здании Арсенала и о других проектах. После выступили критик, журналист, корреспондент раздела «Культура» газеты «КоммерсантЪ» Анна Толстова и челябинский урбанист Лев Владов.
Главным пунктом вечерней программы стала дискуссия «Это чье все? Для кого? Культурное наследие и современное искусство в Сибирских Афинах». Модератором на ней выступил директор ИИК ТГУ, профессор, теоретик искусства Дмитрий Галкин. В дискуссии приняли участие заместитель директора по региональному развитию ГЦСИ Анастасия Ломоносова, Анна Толстова, Евгений Стрелков, Лев Владов, Андрей Кочетков (Том Сойер Фест), председатель комитета по сохранению исторического наследия администрации Томска Никита Кирсанов и куратор арт-фестиваля Анастасия Куклина. Участники, эксперты и зрители фестиваля в течение двух часов эмоционально обсуждали будущее центра современного искусства в Томске и перспективы восстановления
Параллельно с лекционной программой на площадке у Гороховских складов прошли мастер-классы и перформансы.
День завершился акцией «Нельзя сохранить?», в рамках которой участники фестиваля совместно со зрителями демонтировали паблик-арт инсталяции.
Фото: Владимир Дударев