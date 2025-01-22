Часть пригорода Томска осталась без света из-за непогоды

22 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сильный ветер привел к отключению электроснабжения в нескольких населенных пунктах, входящих в состав Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные ООО «Горсети».

«В результате непогоды произошли аварийные отключения электроэнергии в следующих населённых пунктах: поселок Просторный, поселок Родник, улица Континентальная, микрорайон Наука», — говорится в сообщении.

Количество отключенных абонентов не уточняется.

Отмечается, что аварийные бригады уже активно работают над устранением проблем.

С 12:00 в компании введен режим повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий.

В свою очередь пресс-служба горадминистрации сообщает, что службы работают над устранением последствий шквалистого ветра.

По информации оперативно-дежурной службы Томска, на которую ссылается пресс-служба, на данный момент диспетчерам поступило порядка десяти обращений, связанных с надломленными деревьями, повреждениями рекламных конструкций и балконного остекления, обрывами проводов, падении светофора.

Ранее сообщалось, что в Томской области на днях ожидаются метели и резкое похолодание.

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