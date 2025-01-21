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На днях томичей ждут метели и резкое похолодание

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В ближайшие дни в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

Так, прогнозируется мокрый снег, местами сильный, гололед, отложения мокрого снега, метели. Ожидается усиление ветра 17-22 м/с, ночью 23 января местами его порывы будут достигать скорости 25-28 м/с, на дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица.

Также в четверг, 23 января, прогнозируется резкое похолодание.

В связи с получением прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.

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