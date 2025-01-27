Томская область нашла очередного подрядчика на капремонт моста на примыкании к Самотлорскому кольцу

27 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») заключило контракт с ООО «Торгово-строительная компания» (ТСК, Калуга) на капитальный ремонт моста через реку Кайма на 34 км трассы Стрежевой — Нижневартовск на примыкании к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно документации, ТСК стала единственным участником соответствующего тендера. Конкурс был признан несостоявшимся, а контракт стоимостью 220 млн рублей заключен с ТСК.

В рамках капитального ремонта железобетонного моста длиной 34 метра подрядчик также должен подготовить объездную дорогу и организовать защиту нефтепровода при пересечении объезда. Капремонт должен завершиться к декабрю 2025 года.

Самотлорское кольцо протяженностью 66 км вокруг озера Самотлор было достроено в 1966 году. В 1970-х годах Самотлор был взят в бетонное автодорожное кольцо.

ООО «ТСК», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2012 году, основным видом деятельности компании является строительство дорог. Владельцем компании является бизнесмен Тигран Калиянц. В 2024 году ТСК заключила два контракта на ремонт дороги и моста в Томской области общей стоимостью 602 млн рублей. Еще один контракт на капремонт берегоукрепления, струенаправляющей дамбы Коммунального моста в Томске стоимостью 34,6 млн рублей был расторгнут.

Томская область начала искать подрядчика на капремонт моста через реку Кайма в июне 2022 года, всего было объявлено восемь тендеров. На первые три электронных аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта в 180 и 201,6 млн рублей заявок не поступало. В феврале 2023 года контракт на капремонт был заключен с ООО «Радсаф» (Уфа), его стоимость составляла 201,6 млн рублей. Вместе с тем, в конце апреля 2023 года контракт был расторгнут.

После этого Томская область еще дважды объявляла аукционы, на которые никто не заявлялся. В августе 2024 года после очередного тендера контракт стоимостью 200 млн рублей был заключен с ООО «Новоиндекс» (Санкт-Петербург), однако в декабре 2024 года контракт был вновь расторгнут.

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