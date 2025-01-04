В Томске из-за потепления закрыли ледовые горки

4 января 2025 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Сегодня, 4 января, в Томске в связи с установлением положительных температуры муниципальные ледовые горки закрыли для посещения.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, снова кататься можно будет при наступлении благоприятных для эксплуатации ледовых горок погодных условий.

В связи с введением ограничений томичей просят обращать внимание на ограничительные барьеры и не пытаться пользоваться горками, так как это может быть небезопасно.

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