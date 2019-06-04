Фестиваль «мУкА. Склады искусства». День второй (ФОТО)

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Название фото Фото: Иван Иванов

В субботу, 1 июня, прошел второй день арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства».

Программу этого дня открыла встреча с редакторами «Томского Обзора», посвященная тому, как рассказать о старом городе, чтобы вдохновить горожан.

Далее перед собравшимися выступили идеолог Фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков, томский экскурсовод и искусствовед Екатерина Кирсанова, создатели культурного пространства «FLAT» и представители театра «2+Ку».

Параллельно с этим на площади у Гороховских складов проходили арт-пикник от кофейни «Эндорфин», а Илья Маломощенко создавал стрит-арт объект — портрет архитектора Андрея Крячкова, спроектировавшего здание Гороховских складов.

Также на лужайке проходили мастер-классы по созданию мультфильмов и открыток, а также экскурсии и саунд-перформанс.

Обозревательница «Томского Обзора» Валентина Бейкова рассказывает о принципах работы над краеведческими материалами Фото: Вероника Белецкая

Организатор фестиваля Анастасия Куклина Фото: Вероника Белецкая

Детская программа фестиваля оказалась наполнена не только играми и созданием мультфильмов, но и самостоятельными мастер-классами по плетению венков из одуванчиков Фото: Вероника Белецкая

На арт-пикнике у горожан узнавали, чего они хотят перед смертью Фото: Вероника Белецкая

Илья Маломощенко за работой Фото: Вероника Белецкая

Илья Маломощенко за работой Фото: Вероника Белецкая

Лекция Андрея Кочеткова, «Том Сойер Фест» Фото: Вероника Белецкая

Лекции проходили прямо в холле речвокзала — время от времени выступления прерывались на объявления об отходящих от пристани теплоходах Фото: Вероника Белецкая

Работы томских художников Адоная Кафа и Вероники Сарычевой на арт-фестивале Фото: Вероника Белецкая

Акварели Елены Бабошко Фото: Вероника Белецкая

Работы Николая Исаева Фото: Вероника Белецкая

Инсталляция Аксиньи Сарычевой Фото: Вероника Белецкая

«Вместо того, чтобы заниматься поддержкой томского современного искусства, я поехала делать шенгенскую визу. Однако, я не отказываюсь от планов на будущее в нашем городе. Сегодня ночью я вернусь и буду делать свой „План восстановления“. План восстановления — в кратчайшие сроки! В темноте.» Фото: Вероника Белецкая

Инсталляция Аксиньи Сарычевой Фото: Вероника Белецкая

Работы Лукии Муриной Фото: Вероника Белецкая

Стенд «Томского Обзора» рассказывал, как устроена работа редакции над краеведческими материалами Фото: Вероника Белецкая

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: