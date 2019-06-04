Фестиваль «мУкА. Склады искусства». День второй (ФОТО)
4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая
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Фото: Иван Иванов
В субботу, 1 июня, прошел второй день арт-фестиваля «мУкА. Склады искусства».
Программу этого дня открыла встреча с редакторами «Томского Обзора», посвященная тому, как рассказать о старом городе, чтобы вдохновить горожан.
Далее перед собравшимися выступили идеолог Фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» Андрей Кочетков, томский экскурсовод и искусствовед Екатерина Кирсанова, создатели культурного пространства «FLAT» и представители театра «2+Ку».
Параллельно с этим на площади у Гороховских складов проходили арт-пикник от кофейни «Эндорфин», а Илья Маломощенко создавал стрит-арт объект — портрет архитектора Андрея Крячкова, спроектировавшего здание Гороховских складов.
Также на лужайке проходили мастер-классы по созданию мультфильмов и открыток, а также экскурсии и саунд-перформанс.
Обозревательница «Томского Обзора» Валентина Бейкова рассказывает о принципах работы над краеведческими материалами
Фото: Вероника Белецкая
Организатор фестиваля Анастасия Куклина
Фото: Вероника Белецкая
Детская программа фестиваля оказалась наполнена не только играми и созданием мультфильмов, но и самостоятельными мастер-классами по плетению венков из одуванчиков
Фото: Вероника Белецкая
На арт-пикнике у горожан узнавали, чего они хотят перед смертью
Фото: Вероника Белецкая
Илья Маломощенко за работой
Фото: Вероника Белецкая
Илья Маломощенко за работой
Фото: Вероника Белецкая
Лекция Андрея Кочеткова, «Том Сойер Фест»
Фото: Вероника Белецкая
Лекции проходили прямо в холле речвокзала — время от времени выступления прерывались на объявления об отходящих от пристани теплоходах
Фото: Вероника Белецкая
Работы томских художников Адоная Кафа и Вероники Сарычевой на арт-фестивале
Фото: Вероника Белецкая
Акварели Елены Бабошко
Фото: Вероника Белецкая
Работы Николая Исаева
Фото: Вероника Белецкая
Инсталляция Аксиньи Сарычевой
Фото: Вероника Белецкая
«Вместо того, чтобы заниматься поддержкой томского современного искусства, я поехала делать шенгенскую визу. Однако, я не отказываюсь от планов на будущее в нашем городе. Сегодня ночью я вернусь и буду делать свой „План восстановления“. План восстановления — в кратчайшие сроки! В темноте.»
Фото: Вероника Белецкая
Инсталляция Аксиньи Сарычевой
Фото: Вероника Белецкая
Работы Лукии Муриной
Фото: Вероника Белецкая
Стенд «Томского Обзора» рассказывал, как устроена работа редакции над краеведческими материалами
Фото: Вероника Белецкая
Фото: Вероника Белецкая