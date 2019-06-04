Фестиваль «мУкА. Склады искусства». День первый (ФОТО)

4 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В минувшую пятницу, 31 мая, в Томске у здания Гороховских складов стартовал арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства», объединяющий культурное наследие и современное искусство.

Целью проекта стало привлечение внимания общественности к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова», расположенного на ул. Набережной Реки Томи, 27, и создания в нем центра современной культуры, востребованного в Томске.

Несмотря на непогоду, открытие фестиваля состоялось по плану — в 15.00. Перед собравшимися выступила организатор фестиваля Анастасия Куклина, депутаты Галина Немцева и Лев Пичурин, главный редактор «Томского Обзора» Елена Фаткулина.

Анастасия Куклина, организатор арт-фестиваля Фото: Вероника Белецкая

Галина Немцева, депутат Законодательной Думы Томской области Фото: Вероника Белецкая

Лев Пичурин, старейший депутат Законодательной Думы Томской области Фото: Вероника Белецкая

Елена Фаткулина, главный редактор ТО Фото: Вероника Белецкая

Арт-директор коммуникационного агентства «Беляев и Ким» Дмитрий Беляев пригласил всех участников «мУкИ. Складов искусства» принять участие в акции по отправке открыток в адрес министра культуры В. Мединского: «Требуем восстановления и сохранения Гороховских складов».

Дмитрий Беляев арт-директор и партнер в коммуникационном агентстве «Беляев и Ким» и сувенирном проекте Tommy Gifts Мы со своей стороны предлагаем всем неравнодушным томичам послать министру собственное письмо, выразив своё отношение к этой проблеме. Для этого мы приготовили открытки с видом Гороховских складов, они ждут вас в рабочее время в нашем офисе по адресу: Фрунзе, 11Б, подъезд 3 (крайний правый), этаж 3, офис 307. Нужно идти по зеленому указателю Tommy Gifts. Все, что вам нужно — написать несколько строк министру. Адрес Владимира Ростиславовича вам даст наш офис-менеджер Галя. Марку мы приклеим сами и потом отправим.

После этого на экспозиционной площадке фестиваля у Гороховских складов прошел небольшой «мучной» перформанс от «СнуСну»:

Также в первый день работы фестиваля в Томске прошел архитектурный фотокросс, а показ фестивальной экспозиции сопровождался саунд-перформансом.

На выставке экспонировались работы томских художников Лукии Муриной, Николая Исаева, Елены Бабошко, Анны Бакшаевой, Катерины Пушниковой, Аксиньи Сарычевой, Вероники Сарычевой, Ильи Маломощенко, Мити Главанакова, Саши Колпакова (арт-группа «Сну-Сну), Адоная Кафа, Артема Диброва, Александра Преснякова, Марии Поляковой, Юлии Перминовой, Кристины Сеногноевой, Юрия Теплова, Ирины Сонич, победителей «Архитектурного фотокросса» и других. Также на арт-фестивале был представлен стенд «Томского Обзора», посвященный работе над материалами о городском краеведении.

Фото: Вероника Белецкая

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