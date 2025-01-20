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Томичи услышат хиты Linkin Park в оркестровых аранжировках при свечах

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В Томске пройдет концерт «Симфония Линкин Парк при свечах». Томичи услышат хиты легендарной группы в аранжировке от оркестра CAGMO, сообщают организаторы.

Посетителям обещают «чувство ностальгии по прошедшему, но незабытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона». Зрители услышат мелодии из знаменитых песен Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции, исполненные на фортепиано, струнных, флейте и ударных.

Концерт «Симфония Линкин Парк при свечах» пройдет 19 апреля в Томской областной государственной филармонии.

Начало в 19.00.

6+

CAGMO (Cinema Anime Game Orchestra) — симфонический оркестр, специализирующийся на аранжировках современной музыки. На его счету тематические концерты «Симфония Король и Шут», «Симфония Ведьмак», «Симфония Death Note», «Симфония Геншин Импакт», «Симфония Атака Титанов», «Симфония Битлз», «Симфония Игра Престолов», «Симфония Герои Меча и Магии» и др.

Среди музыкантов оркестра — выпускники Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Музыкального колледжа Беркли, Йельской музыкальной школы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

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