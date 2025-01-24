В дореволюционном доме в центре Томска откроется омская кофейня Gussi

24 января 2025 / Томский Обзор / Фото: кофейня Gussi

В апреле этого года в Томске появится кофейня Gussi. Это проект с омскими корнями — первое заведение под таким названием открылось в 2021 году. Сейчас у компании уже целая сеть из 52 франшизных и 8 собственных кофеен в России, Казахстане, Узбекистане. В Томске Gussi расположатся в центре города — на месте бистро by Hall, в доме конца XIX века на пр. Ленина, 70.

Томск показался создателям проекта подходящим вариантом для новой кофейни:

— Это город с уникальной атмосферой и богатой историей, который идеально подходит для реализации концепции Gussi, — рассказывает Юлия Лучик, соучредитель Gussi coffee в Томске. — Идея открыть кофейню именно здесь возникла после того, как мы увидели интерес томичей к необычным местам с душевной атмосферой. Мы почувствовали, что Gussi сможет стать не просто кофейней, а частью городской культуры Томска. Решение было командным, и каждый из нас внёс свою лепту, чтобы сделать этот проект особенным.

Кофейня появится в старинном здании, построенном еще до революции. Оно показалось учредителям прекрасным вариантом для их заведения:

— Мы сознательно выбрали это здание, потому что оно передаёт дух старого Томска, который так ценят жители и гости города, — отмечает Юлия. — Архитектура дореволюционной постройки прекрасно сочетается с философией Gussi — создать уютное пространство, где прошлое встречается с современностью. Мы сохранили оригинальные элементы здания и адаптировали интерьер так, чтобы подчеркнуть его уникальность. В дизайне будут использованы детали, отражающие историю здания, но с современной подачей, что создаст по-настоящему аутентичную атмосферу.

Хотя Gussi уже крупный международной проект, каждая из кофеен обладает своей индивидуальностью. И томская не станет исключением:

— Томский Gussi будет сочетать фирменную концепцию кофейни с элементами, вдохновлёнными самим городом, — обещает Юлия. — В меню появится несколько уникальных позиций, созданных специально для томских гостей, а в интерьере — отсылки к культурному наследию города. Кроме того, мы планируем проводить мероприятия, которые будут интересны томской аудитории: мастер-классы, лекции и камерные концерты. Для нас важно, чтобы Gussi стал любимым местом встречи и вдохновения для томичей.

Талисман кофейни — обаятельный Гусь Валера, о котором говорят: «Это Гусь, на котором все держится». Скоро с Валерой смогут познакомиться и томичи:

— Гусь Валера остаётся неизменным символом Gussi, и он, конечно, появится в Томске, — подтверждает Юлия. — Это наша фирменная «изюминка», которая уже завоевала сердца наших гостей в других городах. Мы уверены, что и томичи с удовольствием примут его как часть нашей кофейной семьи. Валера — это больше, чем символ, он создаёт особую атмосферу уюта и дружелюбия, которую мы хотим сохранить в каждой нашей кофейне.

В Томске Gussi рассчитывают начать принимать гостей с середины апреля.

Фото: кофейня Gussi

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