Томичам покажут улыбающиеся цветы и задумчивых животных Галины Шароглазовой

В четверг, 30 января, в Томском областном художественном музее откроется юбилейная выставка «Карамель» томской художницы Галины Шароглазовой, также известной как Lina Velina.

Как уточняют организаторы, томичи увидят более 80 живописных работ, написанных в разных жанрах и «отмеченных стилистическими поисками». На картинах изображены город, цветы и животные.

— Галина работает без предварительного рисунка, полагаясь на чувства и свой внутренний посыл, она непосредственно передает эмоции и свою реакцию, возникшую в ответ на события окружающей реальности. Все написано, как бы наспех, почти хаотично, но удивительно цельно и гармонично, — отмечают организаторы.

Выставка откроется 30 января в 17.00. Посетить её можно будет до девятого марта.

Стоимость билетов: 250 рублей. Для пенсионеров, студентов, держателей Пушкинской карты и детей предусмотрены скидки.

Галина Шароглазова — член Томской региональной организации Творческого Союза Художников России, с 2024 — член Союза Художников России. В выставочной деятельности с 2000 года. За её плечами участие в десятках персональных и групповых выставках: как региональных, так и международных.

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«Лето в Томске» Фото: Галина Шароглазова

Фото: Галина Шароглазова

«Вечер 26 февраля» Фото: Галина Шароглазова

«Пространство настроений» Фото: Галина Шароглазова

Иллюстрации: artmuseumtomsk.ru

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