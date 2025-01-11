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Томские спасатели нашли заблудившегося в районе Богашево

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Накануне, 10 января, томские спасатели помогли 26-летнему мужчине, который заблудился в районе села Богашево, сообщается в группе Томской областной поисково-спасательной службы «ВКонтакте».

Сообщение оперативному дежурному поступило в 22.18. Мужчина в течение нескольких часов ходил по заснеженной пересеченной местности и не мог самостоятельно выбраться.

Спасатели на снегоходе нашли потерявшегося в районе Аэропорта, эвакуировали его и передали сотрудникам «скорой».

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