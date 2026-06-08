В Томске открылась выставка старинных топоров и плотницких инструментов

8 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

В воскресенье, 7 июня, Музее истории Томска открылась выставка плотницкого инструментария и деревянной резьбы. В экспозицию вошли более 200 экспонатов, собранных за 35 лет мастером работы с деревом Иваном Скоморощенко.

Томичам представили топоры «разных стран и народов», в том числе боевые XVII–XVIII веков, времён Первой и Второй мировых войн и 1980-х (созданный для спецназа). А еще на выставке можно увидеть набор бондарного инструмента и узнать, как мастера использовали циркуль и зауторник.

В экспозицию также вошли струги, долота, конопатки, пилы валочные, лучковые, двуручные, ручная пилорама и полный комплект инструментов для изготовления оконного наличника. Выставка дополнена образцами наличников с томских домов и элементами украшающей их резьбы, фотографиями, «опытным» макетом моста по эскизу Леонардо да Винчи.

Увидеть собранные Иваном Скоморощенко инструменты можно в помещениях Спасской башни Томского кремля на территории Музея на Воскресенской горе по ул. Бакунина, 3. Экспозиция будет работать все лето.

Фото: Савелий Петрушев

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