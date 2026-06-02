Томская область стала второй в России по дешевизне автомобильного топлива

2 июня 2026 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

По итогам апреля Томская область занимает второе место в рейтинге субъектов РФ с самой низкой стоимостью автомобильного топлива. За год регион поднялся в этом списке на один пункт. Такие результаты приводят специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг» со ссылкой на данные Росстата.

Согласно представленным данным, рост цен на бензин на 0,6% и более зафиксирован в 43 регионах РФ. Наиболее заметное удорожание отмечено в Чеченской Республике — на 3,0% и Республике Крым — на 2,8%. Снижением же стоимости бензина отметились всего 5 субъектов страны, среди которых выделяется Камчатский край (–5,0%).

Средняя потребительская цена на автомобильный бензин по Российской Федерации в целом в апреле 2026 года составила 67,13 рублей за литр, что на 40 копеек больше, чем в марте 2026.

Самый дорогой бензин, по данным аналитиков, продавали в Магаданской области (80,33), Камчатском крае (80,14) и на Сахалине (79,35). Тогда как самое дешевое топливо для автомобилей можно было найти в Курганской (61,99), Томской (63,19) и Челябинской областях (63,44). Четвертая и пятая позиции остались без изменений: Алтайский край и Омская область соответственно.

