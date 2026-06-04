Оренбургский девелопер «Бизнес парк» построит логоцентр Ozon в Томской области за 2 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 4 июня 2026 // Фото: tomsk.gov.ru

Томская область и АО «Терминал А» (Томск, входит в группу компаний «Бизнес парк») подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве логистического центра Ozon площадью 20 тыс. кв. м в регионе, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные областного правительства.

«Наличие современного логистического хаба создаст предпосылки для размещения на прилегающих территориях малых и средних предприятий — упаковочных, сервисных и перерабатывающих мощностей — до 10-15 новых производственных площадок в течение трех лет. Объем инвестиций в проект составит 2,1 млрд рублей. В период строительства будет задействовано до 150 работников, на этапе эксплуатации появится 1 тыс. 104 новых рабочих места», — приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Мазура.

Кроме того, как уточняется, создание современной логистической инфраструктуры обеспечит сокращение складских и транспортных издержек предприятий ритейла, сельхозпереработки, дистрибуции и электронной коммерции. Снижение совокупных логистических затрат в цепочках поставок составит 10-15%, что приведет к росту маржинальности и конкурентоспособности компаний-партнеров.

АО «Терминал А» — специализированная компания, созданная в Томске в 2023 году для реализации проекта строительства логоцентра Ozon в Томской области. Гендиректором компании является Иван Тамаровский, бенефициаром — Александр Тамаровский.

«Бизнес парк» — девелопер жилой и нежилой недвижимости. В портфолио группы, в частности, различные торговые и гастрономические комплексы, многофункциональные центры, преимущественно в Оренбурге. Компания также строит логоцентр Ozon в Барнауле и деловой центр в Москве. Всего география работ «Бизнес парка» включает семь регионов.

Согласно ЕГРЮЛ, в Оренбурге зарегистрировано ООО «Бизнес парк» и ООО «Бизнес парк Оренбург». Александр Тамаровский является директором ООО «Бизнес парк» и совладельцем ООО «Бизнес парк Оренбург». Ему также принадлежат контрольные доли в ряде других компаний в строительной и торговой отраслях Оренбурга, включая ООО «СЗ «Федерал», ООО «Вегастрой» и ООО «М5».

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