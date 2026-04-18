Томичам покажут памятники деревянного зодчества на снимках 1970-80 гг.

18 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест в Томске открылась бесплатная выставка архивных фотографий 1970-1980-х годов «Архитектура в кадре: деревянное наследие».

Экспозиция развернется параллельно на нескольких городских площадках и покажет посетителям томские улицы и деревянное зодчество того времени, в том числе — уже утраченные объекты.

По словам одного из организаторов экспозиции, заведующей отделом «Музей деревянного зодчества» Томского областного художественного музея Людмилы Исаевой, проект объединил сразу несколько институций — Музей деревянного зодчества, Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова и Комплекс музеев Томского политехнического университета.

Она отмечает, что идея совместной выставки появилась год назад — во время неформального общения после лекции на фестивале искусства и чтения «ТОМ». Тогда представители музеев города задумались о том, чтобы совместно поднять тему деревянной архитектуры. Основой выставки стала коллекция снимков из фондов краеведческого музея, выполненных томскими фотографами Арнольдом Райхом и Виктором Кондратьевым. Всего в ней более ста оригинальных фотографий города.

— Это два известных фотографа. Мы знаем много наборов фотооткрыток о городе, в которых они принимали участие. Фотографии великолепнейшие. Они все чёрно-белые, но большого размера. Виктор Алексеевич сам увеличивал эти кадры, сам их клеил на ДСП. Это авторская работа великого томского фотографа, который работал в Томском институте «Спецпроектреставрации» штатным фотографом, — рассказывает Людмила Исаева.

Сейчас оригинальные снимки известных томских фотографов можно увидеть на четырех выставочных площадках Томска — в ТОКМ, Музее деревянного зодчества, в коворкинге на первом этаже Главного корпуса и в фойе Горного корпуса Томского политеха. Специально перед открытием экспозиции сотрудники краеведческого музея отреставрировали фотографии.

— Все четыре пространства отличаются. Краеведческий музей захотел поддержать свою выставку, посвящённую томской татарской диаспоре, поэтому они выбрали именно снимки Татарской слободы — улиц Татарской, Максима Горького, Источной, те здания, которые находятся в этом районе. Музей ТПУ показывает фотографии своих корпусов. Это не деревянное зодчество, но мы же отмечаем День памятников и исторических мест, поэтому старые фотографии Политеха тоже очень интересны. А мы старались показать район Елани. Нам хотелось поговорить о том месте, где расположен наш музей — это улицы Красноармейская и Кузнецова, — отмечает Людмила Исаева.

Кроме исторических снимков, Музей деревянного зодчества дополнит свою экспозицию аутентичными фрагментами деревянной резьбы тех домов, которые представлены на фотографиях, но на сегодняшний день утрачены. Большую помощь в оформлении этой части выставки оказали практикантки из Техникума социальных технологий.

— Мы подобрали элементы от этих домов, которые хранятся в нашей коллекции. Обычно мы их не показываем в постоянной экспозиции, но здесь разместили. Например, дом на Крылова 2. У нас есть деталь от этого дома, — рассказывает Людмила Исаева.

Она добавляет, что в Музее деревянного зодчества также будут представлены фотографии домов на улице Шишкова. Узнать подробнее о томских мастерах и резчиках по дереву можно на бесплатной экскурсии Людмилы Исаевой, которая проводится по залам временной экспозиции музея каждую среду с 18.00 (билет на эту выставку покупать не нужно, но если вы планируете посетить другие залы в рамках экскурсии, то входной билет требуется — прим. авт.).

— Выставки на всех четырех площадках предполагают бесплатный формат. Можно пройти по всем площадкам. У нас в музее есть еще и бесплатная экскурсия. Она проходит по залам временной экспозиции, о ее экспонатах я тоже рассказываю. Например, теперь мы знаем, кто делал резьбу на домах по улице Шишкова. Известна фамилия этого резчика. Об этом человеке мы, в том числе, говорим на наших встречах.

Людмила Исаева подчеркивает, что в будущем проект планируют развивать и приглашать другие томские музеи и организации поучаствовать в нем, чтобы «хотя бы раз в год томичи могли гордиться своим городом и его красотой».

— Так мы хотим поговорить о том, что исчезает у нас на глазах. В прошлом году четыре дома сгорели. Пусть они не памятники федерального значения, но это деревянное зодчество. Жалко эти дома. Мы должны как-то за них заступаться, говорить томичам, как прекрасен наш город был, и какой он ещё есть сейчас. Мы можем его сохранить. Это главная задача нашей выставки, — заключила она.

Выставку «Архитектура в кадре: деревянное наследие» можно посетить:

с 18 по 30 апреля по адресам: пр. Ленина, 30 и ул. Советская, 73 (корпуса ТПУ). Время работы с понедельника по субботу — с 10.00 до 18.00;

с 18 апреля по 31 мая — в Краеведческом музее по адресу пр. Ленина, 75. Время работы с вторника по воскресенье — с 10.00 до 18.00;

с 18 апреля по 3 мая — в Музее деревянного зодчества по адресу: пр. Кирова, 7. Экспозиция будет доступна со вторника по воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Вход свободный.

