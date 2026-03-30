Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске с 14 по 17 мая

30 марта 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

Четвертый Фестиваль искусства и чтения «ТОМ» пройдет в Томске с 14 по 17 мая. Темой этого года станет «Книга — как искусство». Об этом сообщают организаторы из Сибирского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Гостей фестиваля ждет четырехдневная программа, которая объединит более 50 событий: от лекций о будущем книги до экспериментов с формой книги. Основными площадками станут Университетская роща, павильон Сибирского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, Научная библиотека ТГУ и шатер презентаций.

Программа включает три содержательных блока, посвященных искусству, типографике и литературе.

Среди приглашенных спикеров — журналист и писатель Юрий Сапрыкин, заместитель директора Пушкинского музея по научной работе Илья Доронченков, искусствовед Тамара Галеева, лингвист Максим Кронгауз, главный редактор издательства «Татлин» Эдуард Кубенский, типограф Руслан Князев и другие специалисты.

Традиционно, в течение всего фестиваля в Университетской роще будет работать книжная ярмарка. Здесь свои новинки представят более 20 издательств со всей страны: Пушкинский музей, Ad Marginem, Новое литературное обозрение, V–A–C Press, «Самокат», Музей «Гараж», «Макушин Медиа», издательство ТГУ, студия Артемия Лебедева, «Абрикобукс» и другие.

— За несколько лет «ТОМ» стал важным культурным событием для страны, ежегодно к нам приезжают гости и эксперты со всей России. ТГУ на фестивале традиционно поднимает важные для общества проблемы, например, в этом году отдельный трек будет посвящен роли искусственного интеллекта в создании текстов. Мы обсудим вопросы авторских прав и проведем мастер-класс по созданию цифрового аватара известных литературных персонажей, — отметила проректор ТГУ по информационной политике и цифровым коммуникациям Юлия Эмер.

В рамках фестиваля Сибирский филиал им. А. С. Пушкина представит два новых проекта, раскрывающих разнообразие книги художника.

— В павильоне Сибирского филиала Пушкинского музея откроется экспозиция «Книга художника: городские истории», где современные авторы представят переосмысленные томские истории и сюжеты. А в «Кабинете Пушкинского» начнет работу выставка «Старик Б.У.Кашкин. Фотограф, поэт и „рок-скоморох“ уральского искусства», знакомящая с наследием культового представителя неформальной культуры Екатеринбурга, — отметила заведующая Сибирским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Наталия Почтарёва.

Также в программе фестиваля экскурсии в реставрационные мастерские и книгохранилище, мастер-классы, ежегодное мероприятие Научной библиотеки ТГУ «Книги в жизни не книжных людей», инклюзивный блок специалистов Пушкинского музея, презентации изданий и квиз от «Яндекс.Книг».

Напомним, впервые книжный фестиваль был организован в Томске в мае 2022 года. В 2023 году его преобразовали в фестиваль искусства и чтения «ТОМ». Тогда он собрал более 70 экспертов и 8 000 зрителей. В прошлом году мероприятие прошло в сентябре.

