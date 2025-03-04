«Море джунов и мало голов». Что ждет рынок ИТ-кадров в 2025 году

4 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

ИТ-сфера начала год с новостей о массовых сокращениях в крупных компаниях. Одновременно в открытом доступе появились нейросети, с помощью которых «любой желающий может создать любое приложение за пару правильно составленных запросов».

Можно ли говорить о том, что ИТ-специалисты больше не нужны рынку? Как на самом деле обстоят дела в одной из самых ажиотажных отраслей? Удастся ли сегодня легко «вкатиться в айти» после онлайн-курсов и какие профессии наиболее востребованы у работодателей?

Поговорили об этом с теми, кто работает в Томске с кадрами в отрасли: старшим бизнес-партнером по управлению персоналом СИБУР Диджитал Юлией Ковтуновой, директором по персоналу и организационному развитию компании Rubius Ольгой Мальцевой и специалистом по кадрам, экс-HR-директором red_mad_robot Ольгой Крыжановской.

А заодно выяснили, что ждет рынок ИТ-кадров в этом году.

Состояние отрасли

Фото: Сергей Степин

Состояние кадрового рынка ИТ специалисты оценивают как стабильное. Люди по-прежнему нужны, но их нехватка не ощущается так остро, как это было пять лет назад.

— Потребность в кадрах остается на уровне 2024 года, но она трансформируется в направлениях и уровнях специалистов, которым сейчас отдается предпочтение, — рассказала Ольга Крыжановская. — Активного прироста в компаниях сейчас нет, динамика расширения штатов снизилась. Но всегда есть естественный цикл жизни сотрудников, когда необходимо искать людей на текущие рабочие места. Есть развитие новых направлений, которые требуют новых и уникальных навыков у специалистов, которых [раньше] не было в принципе.

Ольга Мальцева отмечает, что по сравнению с 2019 годом рынок ИТ ожил, на одну вакансию приходится довольно много резюме — например, в Rubius получают до двух тысяч откликов. Но и потребность в кадрах за это время значительно увеличилась.

— Это связано с тем, что многие компании активно переходят на цифровые платформы, автоматизируют процессы и внедряют новые технологии. Почти в каждой компании появился ИТ-хаб или ИТ-отдел, — отметила Ольга Мальцева.

Что касается тех, кто уже давно вкладывается в «оцифровку» своих процессов, то, например, в Цифровом СИБУРе потребность в кадрах стабилизировалась и сохраняется на уровне предыдущего периода. Как говорит Юлия Ковтунова, это связано с «завершением ключевых этапов адаптации к новым рыночным условиям и усилиями по удержанию сотрудников».

— По сравнению с 2023 годом нам удалось сократить отток специалистов за счет программ развития, пересмотра системы мотивации и фокуса на внутренние карьерные траектории. Мы продолжаем точечно закрывать вакансии, — уточняет она.

Головы синьоров

Фото: Вячеслав Станкевич

Сфера ИТ по-прежнему одна из самых динамичных. Как следствие — флуктуирующий спрос на определенных специалистов.

— В прошлом году был большой дефицит системных аналитиков. Но кажется, что в 2025-м спрос более- менее стабилизируется — с учетом того, что кандидаты узнали об этом направлении, обучаются по нему, или доучивают специалистов внутри, — отметила Ольга Крыжановская.

Тренд на работу со своими кадрами подтверждает и Юлия Ковтунова: по ее словам, в СИБУРе активно ведется переобучение внутренних команд, в том числе, и для разработки и адаптации собственного программного обеспечения на фоне ухода международных вендоров.

— Основной акцент сделан на подготовке сотрудников внутри компании: действуют программы переквалификации, стажировки и менторства. Это снижает нашу зависимость от внешнего рынка и укрепляет экспертизу в критически важных направлениях, — отмечает она.

Ольга Мальцева считает, что сегодня на рынке даже появился избыток специалистов ранее дефицитных профессий: QA, веб-разработчики, менеджеры проектов. Однако в большинстве случаев они не могут похвастаться большим опытом или высокой квалификацией.

— Например, мы в Rubius начали обучать в 2018 году QA-специалистов и делали это одними из первых. И в основном, [наши] выпускники только-только набрались реального опыта – в 3-5 лет. Поэтому на рынке сильно не хватает крепких senior`ов с глубокой экспертизой. И так почти в любой специальности. Мы сегодня в поисках C++ и Qt-разработчиков и видим, что и на этом рынке не густо, хотя предлагаем крутые задачи по разработке продуктов для импортозамещения, — поясняет Ольга Мальцева.

Среди востребованных сегодня специальностей собеседницы издания отмечают специалистов в области машинного обучения, Big Data, нейросетей, кибербезопасности, 1С-разработчиков, а также маркетологов, юристов, менеджеров по продажам с крепким пониманием отрасли. При этом речь идет не о начинающих специалистах. Рынку нужны «головы», имеющие большой опыт, кругозор, способные проявлять профессиональную самостоятельность — то есть сеньоры и крепкие, тертые жизнью мидлы.

— Рынок ИТ стал очень «ландшафтным» и требует широкого кругозора, опыта в разных технологиях. Нужны головы, а не руки. Основной дефицит наблюдается среди разработчиков сложных систем, архитекторов решений и специалистов по машинному обучению. Эти направления требуют глубоких знаний и опыта, а также постоянного обучения новым технологиям. К сожалению, такая нехватка вряд ли будет полностью компенсирована в ближайшее время, так как подготовка высококвалифицированных кадров требует времени и опыта, — уверена Ольга Мальцева. — Путь от знаний до навыков и от навыков к компетенциям тоже стал длиннее. Отрасль скакнула вперёд и требует больших усилий и человеко-часов для овладения инженерным опытом, путь к самостоятельности стал дольше. В 2019 году middle-разработчик часто был человеком, который умел работать с одной или несколькими технологиями в рамках одной области достаточно глубоко и самостоятельно. В 2025 году от middle-разработчиков ожидается гораздо больший уровень знаний и набор навыков, а также способность работать с более сложными и масштабируемыми архитектурами на уровне «головы».

Ольга Крыжановская отмечает, что новичкам станет все сложнее входить в сферу ИТ, так как рынок труда перенасыщен выпускниками онлайн-школ, которым часто не хватает ряда ключевых компетенций. Среди них понимание работы в команде (навыки взаимодействия с коллегами, разграничение зон ответственности). Есть и другая проблема — зачастую выпускники онлайн-школ думают, что после окончания курсов им не нужно развиваться в профессиональном плане.

— Ребята не стараются делать какие-то пет-проекты, что-то уникальное, что бы отличало их от других выпускников. И здесь совет: даже если вы прошли курс и вы понимаете, что это направление вам интересно, пробуйте, изучайте, кладите в свой гитхаб пет-проекты. Это всегда выгодно выделит вас на фоне остальных ребят с идентичными резюме, — подчеркивает Крыжановская.

При этом, по её словам, на фоне многих онлайн-школ положительно выделяются томские вузы. Они прислушиваются к работодателям, добавляют специальные модули или корректируют образовательные программы.

Нейросети, бигдата и кибербезопасность

Фото: Сергей Степин

Среди основных трендов, которые ожидают ИТ-сферу, уверенно просматривается курс на повышение эффективности ИТ-отделов, автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта. Особое внимание будет уделяться кибербезопасности — поэтому число вакансий для удаленщиков будет стремительно сокращаться, а компании будут требовать присутствия работника в офисе. Эксперты отмечают повышение роли обучаемости и адаптируемости сотрудников: более ценными будут те, кто сможет быстрее пополнять свой стек технологий и внедрять их при разработке, а также готов браться за уникальные задачи, требующие исследования темы и глубокого в нее погружения.

— Другой значимый тренд — локализация ИТ-решений. Это стимулирует спрос на специалистов по инфраструктуре (DevOps-инженеры, системные администраторы) и эксплуатации информационных систем, — отметила Юлия Ковтунова. — Кроме того, наблюдается возвращение части ИТ-специалистов в Россию. Многие из них рассматривают вакансии в крупных компаниях, где есть возможность работать с масштабными проектами и развивать экспертизу в условиях импортозамещения.

Также среди трендов — увеличение числа заказов от государства и рост актуальности услуги аутстаффинга (своего рода, сдача сотрудника в «аренду» подрядчику).

— Ранее была популярна услуга аутстаффинга, потом ее процент снизился, так как крупные компании всегда старались брать людей в штат. Сейчас с проектами ситуация не совсем стабильная, и крупные игроки рынка стали больше брать людей на аутстафф, чтобы в дальнейшем достаточно безболезненно завершить с ними сотрудничество. Вероятно, это будет актуально и в 2025 году, — отметила Ольга Крыжановская.

По ее словам в 2025 году акцент в ИТ сместится с найма к удержанию персонала.

— Стоит отметить замораживание или сокращение найма, независимо от размера компаний. Вместо того, чтобы хаотично нанимать всех подряд, как это было пару лет назад, делается ставка на точный портрет кандидата: какой должен быть уровень, какие должны быть необходимые компетенции по навыкам, предметная область. И во многих компаниях акцент сместился с рекрутинга на удержание сотрудников и повышение вовлеченности и автоматизацию процессов, чтобы эффективность рабочего времени выросла, — уточняет Ольга Крыжановская.

Она также считает, что в 2025 году отбирать сотрудников будут строже — особенно в финтехе, куда стремятся попасть 44% соискателей. И дело тут не только в потенциальных кибератаках, но и недобросовестных кандидатах: они все чаще врут в резюме о собственном опыте. Кроме того, некоторые онлайн-школы «натаскивают» своих выпускников на прохождение собеседований. Часто такие специалисты, приступая к работе, не справляются со своими обязанностями. Чтобы избежать, в том числе, и таких проблем, HR-специалисты будут более пристально рассматривать потенциальных работников.

ИТ в 2025-м

Фото: Сергей Степин

Эксперты отмечают, что в 2025 году айтишникам не стоит ждать бурного роста заработной платы. Специалисты столкнутся с новыми вызовами, которые будут заставлять их постоянно обновлять свои навыки и адаптироваться к изменениям в технологиях. Однако интерес к сфере останется высоким.

— Несмотря на сокращения в некоторых крупных компаниях и развитие нейросетей, ИТ-специалисты остаются крайне востребованными. Нейросети и другие технологии не заменяют людей, они лишь меняют характер их работы. Специалисты, обладающие глубокими знаниями и опытом, всегда найдут себе место на рынке труда. Также опытным специалистам стоит присмотреться к быстрорастущим компаниям, таким, как Rubius. Здесь шикарные задачи и возможность удовлетворить свои потребности в росте и самореализации. Возможно, это им даст то, чего у них не было в корпорациях, — подчеркнула Ольга Мальцева. — Несмотря на все вызовы и изменения, ИТ-сектор остается одним из самых динамичных и перспективных направлений. Специалистам важно продолжать учиться и развиваться, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда. В отрасли больше не нужны просто «руки», нужны «головы»! — подчеркнула Ольга Мальцева.



По словам Юлии Ковтуновой, в 2025-м ожидается нормализация рынка труда и смена ажиотажного спроса на ИТ-услуги, характерного для предыдущих лет, более взвешенным подходом. А это, в свою очередь, приведет к снижению «аукционов офферов» и большей предсказуемостью в зарплатных ожиданиях.

— Специалисты уровня middle и senior останутся востребованными, тогда как новичкам потребуется демонстрировать не только базовые навыки, но и готовность к быстрой интеграции в проекты. В СИБУРе, например, мы планируем усилить программы стажировок для junior-сотрудников, чтобы сократить разрыв между теорией и практикой, — отметил Юлия Ковтунова. — В целом, рынок движется к балансу: работодатели получат больше возможностей для выбора кандидатов, а соискатели — стабильность и четкие критерии роста в профессии.

По мнению Ольги Крыжановской, 2025 год будет «полон новыми вызовами», осторожность принятия решений для бизнеса будет вынуждать осторожно подходить к найму и инвестиционным проектам. Но и новые дороги тоже будут открыты.

Текст: Егор Хворенков

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».