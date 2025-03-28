Работы на пострадавшем от пожара доме по ул. Войкова, 22 в Томске выполнены на 50%

28 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

В Томске продолжается восстановление пострадавшего от пожара деревянного дома по ул. Войкова, 22, сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас специалисты ремонтируют фальцевую кровлю, завершили бетонирование фундамента и вскоре приступят к укладке внутренних стен в цоколе. Готовность объекта оценивается в 50%.

— Опасений, что объект не будет сдан в срок, на сегодняшний день у меня не возникает. Проговорил с подрядчиком о возможности завершить работы пораньше, чтобы у жителей было больше времени в теплый период на переезд и ремонт. Профильному ведомству поручил проработать вопрос с теплопушками, для просушки помещений после завершения ремонта, — цитирует пресс-служба мэра Томска Дмитрия Махиню.

Напомним, деревянный дом на Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. В сентябре 2023 года в результате пожара пострадали крыша, чердачное прикрытие и тамбур здания.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатом которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

Однако восстановить здание не удалось из-за проблем с подрядчиком, который выиграл торги на право проведения ремонта исторического дома. Предполагалось, что помимо проведения ремонтно-восстановительных работ будут восстановлены и элементы декоративной отделки, в связи с чем рассматривалась возможность выделения дополнительных средств. С победившей на торгах предпринимательницей из Москвы Татьяной Лорд в начале августа 2024 года был заключен договор, однако она не приступила к работам. Тогда администрация расторгла контракт и приступила к поискам нового подрядчика. В итоге, в ноябре 2024 года им стало ООО «Восток».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».