В Томске выбрали подрядчика для ремонта дома на ул. Войкова, 22

14 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томске ремонтом пострадавшего при пожаре дома по ул. Войкова, 22 займется ООО «Восток». Организация выиграла торги и проведет восстановительные работы на сумму почти 10 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик проведет выборочный капитальный ремонт. Он будет включать восстановление кровли и нежилых частей здания. Уточняется, что сроки проведения работ и их график будут определяться исходя из погодных условий, а также возможности обустройства теплового контура. Подрядчик намерен приступить как можно быстрее.

Напомним, деревянный дом на Войкова, 22, построенный в 1917 году, является объектом муниципального значения и ценным элементом фоновой исторической среды Заозерья. В сентябре 2024 года в результате пожара пострадали крыша, чердачное прикрытие и тамбур здания.

Изначально власти планировали признать дом аварийным, расселить и законсервировать. Жители выступили против и предложили отремонтировать здание. После этого было назначено повторное экспертное обследование, по результатом которого межведомственная комиссия вынесла окончательное решение о судьбе дома.

Однако восстановить здание не удалось из-за проблем с подрядчиком, который выиграл торги на право проведения ремонта исторического дома. Предполагалось, что помимо проведения ремонтно-восстановительных работ будут восстановлены и элементы декоративной отделки, в связи с чем рассматривалась возможность выделения дополнительных средств. С победившей на торгах предпринимательницей из Москвы Татьяной Лорд в начале августа 2024 года был заключен договор, однако она не приступила к работам. Тогда администрация расторгла контракт и приступила к поискам нового подрядчика.

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