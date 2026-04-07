Нарушения правил благоустройства в Томске будет рассматривать административная комиссия
В Томске создадут городскую административную комиссию, которая займется рассмотрением дел о нарушениях правил благоустройства. Соответствующее решение принял мэр Дмитрий Махиня.
Предполагается, что на комиссию будет рассматривать в том числе и материалы о неисполнении ресурсниками обязательств по восстановлению дорог и тротуаров после проведенных работ.
— Для Томска это — огромная проблема, когда все восстановление сводится только к засыпке раскопки инертными материалами, без соблюдения технологий укладки. Что неизменно приводит к образованию провалов уже к следующему сезону, — отметил мэр в своем телеграм-канале.
Комиссию возглавит первый заммэра, отвечающий за безопасность, Владимир Радул.
