Нарушения правил благоустройства в Томске будет рассматривать административная комиссия

Нарушения правил благоустройства в Томске будет рассматривать административная комиссия

В Томске создадут городскую административную комиссию, которая займется рассмотрением дел о нарушениях правил благоустройства. Соответствующее решение принял мэр Дмитрий Махиня.

Предполагается, что на комиссию будет рассматривать в том числе и материалы о неисполнении ресурсниками обязательств по восстановлению дорог и тротуаров после проведенных работ.

— Для Томска это — огромная проблема, когда все восстановление сводится только к засыпке раскопки инертными материалами, без соблюдения технологий укладки. Что неизменно приводит к образованию провалов уже к следующему сезону, — отметил мэр в своем телеграм-канале.

Комиссию возглавит первый заммэра, отвечающий за безопасность, Владимир Радул.

