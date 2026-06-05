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Томичи смогут увидеть мини-парад планет вечером 7 июня

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Вечером 7 июня томичи смогут увидеть в небе сразу три планеты — Меркурий, Венеру и Юпитер. Они появятся после заката в северо-западной части небосвода и образуют своеобразный мини-парад планет.

Наблюдать за ним можно будет без телескопа и бинокля. Лучшее время — примерно с 22:30 по томскому времени, через полчаса после заката. По словам экскурсовода Томского планетария, астронома Евгения Парфёнова, у томичей будет около 30–40 минут, чтобы увидеть это расположение планет.

Первыми внимание привлекут Венера и Юпитер — они будут самыми яркими. Меркурий расположится ниже, ближе к горизонту, поэтому для наблюдения лучше выбрать открытую площадку с видом на запад-северо-запад. Дома, деревья и другие препятствия могут закрыть планету.

Ещё одно красивое астрономическое событие ожидается 17 июня. В этот вечер к планетам присоединится тонкий серп растущей Луны. Она расположится между Венерой и Юпитером.

Главное условие для наблюдения — ясная погода и открытый горизонт.

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