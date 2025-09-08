«Красная луна» взошла в Томске

8 сентября 2025 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев

Минувшей ночью, 8 сентября, томичи могли наблюдать редкое астрономическое явление — лунное затмение.

Солнце, Земля и Луна оказались на одной линии, при этом последняя оказалась в тени нашей планеты. В самой середине фазы затмения естественный спутник окрасился в интенсивно красный, так как его освещали лучи, преломившиеся в земной атмосфере. Именно поэтому полное лунное затмение иногда называют «красной луной».

Подобное происходит каждые три — пять лет, однако, увидеть их получается реже из-за плохой погоды. Так, прошлое затмение 2022 года томичи не смогли наблюдать именно из-за нее. В этом году с погодой повезло.

Как выглядело лунное затмение 2025 года — показываем в фоторепортаже Савелия Петрушева.

Фото: Савелий Петрушев

