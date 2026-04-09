В Томской области возобновят работу пивзавода в Синем Утёсе

9 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В середине мая в поселке Синий Утес после реставрации откроется завод по производству «Венского пива». Планируется, что в год компания будут платить более 20 млн рублей акцизов от производства, сообщает начальник департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области Александр Деев.

По его словам, предприятие закрылось в 2025 году после претензий, связанных с нелегальной продукцией и занижением объемов производства, а затем сменил собственников. В модернизацию вложили более 100 млн рублей, а пробную партию напитка планируют выпустить уже этой весной.

— Наш департамент был инструментом закрытия старого завода. Почему? Они занимались продажей нелегальной пивоваренной продукции. То есть, свою продукцию они не проводили через специальные счётчики, показывали занижение производимых объёмов, а в магазин они поставляли этот алкоголь без документов, — рассказывает Александр Деев.

По его словам, бренд считается одним из местных символов и может стать частью туристического маршрута. Власти рассчитывают, что интерес к производству будет сопоставим с популярностью других томских пивных брендов и поддержит имидж региона.

— В целом у нас пошли большие подвижки по пиву, — отмечает Деев. — Раньше у нас — ле десять назад — были пивные фестивали, Иван Григорьевич Кляйн их проводил. Сейчас Минторг вместе с Минэком рассматривает этот вопрос. И, скорее всего, будет принято решение, что в России будет поощряться проведение пивных фестивалей. Для нас это тоже очень знаковое мероприятие, потому что томское пиво всем известно.

Напомним, ранее пивной фестиваль «Крюгерфест» организовывала компания «Томское пиво». Он был приурочен к Дню пивовара — профессиональному празднику, который отмечается во вторую субботу июня. Последний раз он проводился в Томске в 2014 году.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».