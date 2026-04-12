Уровень воды в Томи продолжает расти, планируются ледовзрывные работы

12 апреля 2026 / Томский Обзор / Фото: Савелий Петрушев, из архива издания

По данным на утро 12 апреля в Томске уровень воды в Томи на гидростворе вырос на 101 см, на водопосте на 78 см, сообщил в своем телеграм-канале мэр Дмитрий Махиня.

Ушайка на ул. Лермонтова поднялась на 60 см, на Степановке изменений нет. На Басандайке в Аникино уровень воды вырос на 40 см.

— В Аникино к нескольким участкам подошла вода, они находятся прямо на берегу. Привезли туда мешки с песком. В зоне возможного подтопления ещё несколько участков, где необходимо — помогли жителям эвакуироваться. С остальными держим связь круглосуточно, — сообщил мэр.

В свою очередь, губернатор Владимир Мазур в своем телеграм-канале сообщил что в Чёрной речке подтоплены 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Эвакуированы 73 человека, в том числе, 15 — в пункт временного размещения.

Ситуация в Тахтамышево за ночь фактически не изменилась: подтоплены 8 огородов, эвакуированы 8 человек.

Губернатор также уточнил, что сегодня на Томи запланированы ледовзрывные работы. Их проведут в районе полудня.

Утром 12 апреля голова ледохода на Оби на этот час в районе деревни Каштаково Кожевниковского района.

